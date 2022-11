Culture : "La Cargaison" au théâtre du Point-du-Jour

Accueilli par L’atelier des artistes en exil et salué par le prix RFI, l’auteur, metteur en scène et journaliste guinéen Souleymane Bah signe une satire brûlante, alliant humour noir et poésie

Dans le sillage d’Antigone, une équipe artistique originaire de la Guinée, de la France, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Bénin rend hommage et justice aux victimes des événements sanglants ayant ébranlé Conakry en 2019.

Un texte et une mise en scène de Souleymane Bah, écrivain et journaliste né en Guinée, qui est également docteur en sciences de l’information et de la communication de l’université Lumière Lyon 2 et licencié en journalisme de l’université de Conakry.