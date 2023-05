Culture : les Subs en bleu

Après avoir installé la Tornade (2021) et le Kraken (2022), les Subs lancent leur nouvelle programmation avec BLEU, une œuvre environnementale dont l’eau constitue la force motrice !

Évoquant à la fois l’eau et la couleur, le projet BLEU a été confié à Alix Boillot, jeune artiste plasticienne et scénographe qui a beaucoup étudié la manière dont, au fil des siècles, les jardins et fontaines ont été mis en scène dans les espaces urbains et paysagers, les théâtres d’eau et les architectures hydrauliques.

Elle a ainsi imaginé une scénographie composée d’un bassin-fontaine central et de deux fontaines, trois sortes d’agoras qui distribuent des espaces de terrasse, auprès desquelles le public pourra se rafraîchir tandis que les lumières et les sons se répercutent sur leur surface mouvante. Récupérée in situ, l’eau est pour elle ce qui lie les gens et les matières des éléments qu’elle fabrique.

Les fontaines, les assises cylindriques et les pots sont réalisés grâce à une impression béton 3D, les sculptures de sel sont créées de manière artisanale.

Constituant une œuvre environnementale en perpétuelle transformation dont la couleur se déploie jusque dans la végétation des lieux, BLEU nous confronte de manière poétique et joyeuse à l’enjeu vital que représente l’eau pour la planète.

BLEU… côté spectacles et événements

Durant ces six mois, les événements et spectacles sont très nombreux, qui dévoilent des artistes émergents, atypiques et confirmés.

L’un des plus grands chorégraphes actuels Christian Rizzo sera présent avec En son lieu, un solo tout en intériorité créé spécialement pour le danseur hip-hop Nicolas Fayol. Bryan Campbell débarque dans une pièce qui aborde la relation que les humains entretiennent avec leur environnement, à travers un duo caustique et masochiste qu’il crée avec un arbre.

Pop Corn Protocole © Pierre Planchenault

La musique électro propose de multiples rendez-vous, notamment avec Calvin and Nemo, des Bruxellois qui se sont rencontrés à P.A.R.T.S. (école fondée par Anne Teresa De Keersmaeker), mais également le 21 juin, fête de la musique, où le public plongera dans une rave menée par la chorégraphe Katerina Andreou ou encore dans la musique techno industrielle et percutante de L’Atläs. Le dancefloor de la soirée sera ambiancé par le talentueux Marco Berrettini dont on connaît l’extraordinaire énergie.

Avec Pop Corn Protocole, Annabelle Chambon et Cédric Charron (danseurs auprès de Jan Fabre) dénoncent, dans une performance pétrie de pop culture, d’électro punk et d’humour, les ravages de la mondialisation et sa surconsommation, déjouant par là même le formatage des corps auxquelles elles nous contraignent, le duo arrivant sur scène dans un costume en forme de maïs…

Conférences, bals, performances, collaborations avec le festival de cirque utoPistes, les Nuits sonores, la Villa Gillet, la Biennale de la danse… il est impossible de tout citer. On note que beaucoup d’événements sont gratuits et qu’il ne faut pas rater la folle soirée d’ouverture du 5 mai. Afin de célébrer ce foisonnement d’artistes et de cultures, les Subs se sont associées à Radio Nova pour un grand bal qui investira tous les espaces du site.

BLEU – Du 3 mai au 8 octobre, aux Subsistances

www.les-subs.com