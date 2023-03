Culture : les poètes font le printemps !

Orchestré par Thierry Renard, écrivain, éditeur et poète lyonnais, patron de l’Espace Pandora, Magnifique Printemps se déroulera du 11 au 31 mars, un peu partout dans Lyon et ses alentours. Un événement 100% gratuit !

Avant même le début officiel et météorologique du printemps. La poésie n’attend pas ! Comme pour les précédentes, cette 7e édition rassemble le Printemps des poètes et La Semaine de la langue française et de la francophonie. Elle se penchera sur le thème des frontières, thème national du Printemps des poètes et “À tous les temps” pour ce qui est de la Semaine de la langue française et de la francophonie.

Pour les amateurs de poésie, toutes les rencontres et événements divers : musique, théâtre, arts visuels, performances poétiques, spectacles et débats se dérouleront à Lyon et dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait important à noter, c’est une manifestation entièrement gratuite qui regroupe une soixantaine de propositions. Mais il est prudent de réserver.

Cette année, parmi les écrivains, poètes et artistes invités, le parrain est Francis Combes, poète lozérien né en 1953, auteur d’une œuvre poétique importante éditée au Temps des Cerises. Il a été également à l’initiative de la campagne d’affichage poétique dans le métro parisien.

Seront également présents : Pierre Vinclair, Bruno Doucey, Paola Pigani, Christine Durif-Bruckert, Emmanuel Merle, Joël Vernet, Lionel Lerch, Jindra Kratochvil, Murielle Szac, Agneta Falk, Mohammed El Amraoui, Jean D’Amérique, Victor Malzac, Katia Bouchoueva, Frédérick Houdaer et Judith Wiart, entre autres…

Magnifique Printemps – Du 11 au 31 mars, dans Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes - www.magnifiqueprintemps.fr