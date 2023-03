Le salon du Made in France débarque à Lyon début mai

Afin de mettre en valeur les talents français et les circuits courts, le salon du Made in France va poser pour la première fois ses valises à Lyon du 6 au 7 mai 2023.

Organisé à Paris depuis 2012, le salon du Made in France va faire son apparition à Lyon en 2023. "Il y a toujours le salon annuel dans la capitale, mais depuis deux ans des salons sont aussi proposés dans les différentes régions", assure l’organisation du salon. Lors de la première édition régionale organisée en 2022, le salon avait posé ses valises à Bordeaux, afin de mettre en avant les savoirs faire de la région Nouvelle Aquitaine notamment. Pour 2023, le choix de la ville de Lyon faisait sens pour l’organisation et la créatrice, Fabienne Delahaye, "il y a beaucoup d’entreprises qui proposent du Made in France, c’était juste une évidence".

De la gastronomie à la production de chaussettes

Accessoires de mode, décorations ou encore gastronomie seront mis en avant u 6 au 7 mai entre les murs de la Sucrière à la Confluence. Au total, 10 000 visiteurs sont attendus pour venir découvrir les stands des 150 exposants. Les noms de nombreux participants sont déjà connus, à l'instar de celui du chef pâtissier lyonnais Patrice Cayulea, ou encore, en provenance de Limoges, la maison Broussaud, fabricant de chaussettes depuis 1938.