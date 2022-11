Silk in Lyon : on en profite jusqu'à ce soir

Symbole historique et patrimonial de Lyon, la soie fait l'objet du beau festival Silk in Lyon, ouvert jusqu'à ce dimanche soir au Palais de la Bourse.

La 3e édition de Silk in Lyon s'achève ce dimanche soir au Palais de la Bourse (Lyon 2e). Evénement grand public unique en Europe, le festival, qui a démarré jeudi 17 novembre, réunit 120 professionnels et aborde la soie sous toutes ses coutures : métier et savoir-faire, histoire, patrimoine, découverte de produits exposés, etc.

Les animations se poursuivent aujourd'hui : à 15h15 et à 16h, il est possible de participer à un atelier pour découvrir la soie cosmétique. Un atelier de broderie sur soie est aussi possible à 15h30, ainsi qu'un atelier dédié à la teinture végétale, à 16h. A 16h30, atelier conception de bracelet en soie. En parallèle, une visite guidée est proposée pour découvrir "les trésors du Palais".

Ressusciter la filière soie

Pourquoi Silk in Lyon ? Petit retour dans le temps pour comprendre l'origine de l'événement. En 2005, la Fédération de la soie créé le marché des soies. En 2011, le festival Label Soie voit le jour, avec une dimension plus culturelle, selon l'initiative de la Ville de Lyon. En 2017, il a été décidé de réunir ces deux événements pour aboutir à Silk in Lyon, terme anglophone faisant référence à la dimension internationale de la filière soie, et à la volonté des organisateurs d'organiser, pourquoi pas, d'éventuels événements similaires dans d'autres pays.

Ouvert jusqu'à 18h. Entrée : 7€.