Concert d'Ed Sheeran à Lyon : il y aura des déçus devant le Parc OL

Ed Sheeran sera en concert au Parc OL de Lyon, vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mai. Néanmoins, certains spectateurs ne pourraient pas rentrer, des consignes très strictes ont été données.

Ed Sheeran va remplir trois fois le Parc OL à Lyon cette semaine. Les dates du vendredi 24 et samedi 25 mai sont complètes depuis longtemps, il reste quelques places encore pour le 26 mai. Au final, avec trois dates, les prix sur le marché parallèle sont restés assez contenus. Il se pourrait que certaines personnes qui en avaient acheté avec l'espoir de pouvoir les revendre plus cher se retrouvent avec leur billet sur les bras. Pour ceux qui n'ont pas encore obtenu de sésame, mieux vaut s'orienter sur la journée de dimanche.

Selon nos informations, comme prévu, des consignes très strictes ont été données pour les contrôles à l'entrée. Pour les billets nominatifs, l'identité des acheteurs pourra être vérifiée. Il est impératif de se présenter avec une pièce d'identité et les personnes présentent à l’accueil auront l'ordre de refuser l'entrée en cas de doute. En octobre, la FNAC avait déjà prévu : "l'acheteur accepte par conséquent de se présenter au contrôle, accompagné des autres détenteurs de billets de sa commande et de justifier son identité à l'entrée du spectacle par une pièce d'identité officielle, ou une copie de cette dernière, si l'acheteur ne se rend pas au concert".

Ces mesures ont été mises en place pour éviter la revente entre particuliers, les arnaques, mais aussi pour restreindre au maximum le marché parallèle possible via des plateformes qui n'ont pas reçu les autorisations du tourneur. Ceux qui sont déjà en possession d'un billet acheté à une connaissance ou sur une plateforme devront donc contacter l'acheteur d'origine pour lui demander une copie de sa pièce d'identité. En cas de contrôle "aucune négociation ne sera possible" confie une source proche de l'organisation.