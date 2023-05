Concert classique : Ton Koopman vogue sur la Tamise

Ton Koopman est de retour à la tête de l’Orchestre national de Lyon le temps d’un concert consacré aux deux grandes œuvres composées par Georg Friedrich Haendel pour l’extérieur.

En effet, ces deux tubes du répertoire baroque, souvent associés au concert, ont pour point commun d’appartenir au registre des musiques de plein air.

Water Music a été composée pour une cinquantaine de musiciens glissant sur la Tamise et accompagnant en musique le navire de George Ier. Music for the Royal Fireworks fut quant à elle commandée par le même

George Ier à l’occasion de la célébration du traité de paix d’Utrecht en 1713 qui mit fin à la guerre de succession au trône en Espagne : un véritable festival (réservé bien sûr aux notables) qui réunit 12 000 spectateurs, avec au passage son célèbre embouteillage de carrosses et même son petit incendie provoqué par des feux d’artifice maladroits…

Comme dans toute musique de fête et de plein air, les instruments à vent (et notamment les cuivres) sont de sortie et mis au premier plan dans ces superbe suites de danses stylisées dont Haendel avait le secret.

Le maestro et claveciniste Ton Koopman, ancien partenaire particulier de Jordi Savall et depuis chef multi-étoilé, fera, à cette occasion, profiter l’ONL de ses lumières et de son expérience du répertoire baroque qui, pour lui, n’a plus guère de secret.

Water Music – Vendredi 26 à 20 h et samedi 27 mai à 18 h, à l’Auditorium