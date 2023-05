Toujours à cause des travaux de prolongement sur la ligne, le métro B ne circulera pas du samedi 27 mai au lundi 29 mai compris.

Durant ce week-end prolongé du week-end de la Pentecôte, le métro B ne prendra aucun voyageur durant trois jours. Pour combler ce manque, des bus relais seront mis en place du samedi au lundi. Ces derniers circuleront tous les 7 à 15 minutes et desserviront les arrêts allant de la Gare Part-Dieu à la Gare d’Oullins.

Arrêté durant trois semaines en août

Cet arrêt prolongé ne sera pas le seul durant les prochains mois. D’autres interruptions sont déjà programmées, notamment lors du week-end du 1er et 2 juillet et celui du 15,16 et 17 juillet. Durant le mois d’août, son interruption sera bien plus longue et s’étendra sur trois semaines.

Pour rappel, ces différentes interruptions se font dans le cadre des travaux de la prolongation de la ligne B, qui se termineront à l’automne prochain avec un arrêt supplémentaire à Oullins-Centre et un nouveau terminus à Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud.