Concert classique : duellistes baroques à la chapelle de l’Antiquaille

Formation peu commune aujourd’hui, le duo de violons était relativement prisé à l’époque baroque. Instrument roi, volubile et aux nombreuses possibilités, le violon incarnait virtuosité et panache.

Les pièces ainsi composées pour deux instruments, sans basse ni autre accompagnement, prenaient la forme de duels aussi épiques qu’inventifs dans leur construction – les deux violons s’échangeant constamment les rôles en aillant recours à divers artifices (arpèges, doubles-cordes, départs en canon…).

C’est autour de ce répertoire qu’Adrien Carré et Xavier Sichel ont composé ce programme riche en rebondissements qui verra les deux violonistes baroques rivaliser de dextérité dans des pièces baroques et classiques de Georg Philipp Telemann, Jean-Pierre Guignon, Joseph Haydn, Federigo Fiorillo jusqu’au très tardif Charles-Auguste de Bériot au XIXe siècle. Un nouveau rendez-vous pour le moins alléchant proposé par le collectif Les Saôneurs à la chapelle de l’Antiquaille.

Archets en duel – Mardi 28 avril à 20 h 30 à la chapelle de l’Antiquaille www.les-saoneurs.com