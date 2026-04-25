Un avant-goût estival à Lyon ce samedi, jusqu’à 25 degrés attendus

Ce samedi 25 avril s’annonce radieux dans l’agglomération lyonnaise.

Pour ce premier jour d’un week-end qui s’annonce très ensoleillé à Lyon, les températures seront plutôt fraîches ce matin, avant de nettement s’élever dans l’après-midi. Le soleil, quant à lui, sera présent tout au long de la journée, laissant un avant-goût de l’été aux Rhodaniens.

Cependant, les 9 degrés de ce samedi matin nous rappellent que nous ne sommes qu’au printemps. Les amateurs de la douceur estivale pourront être comblés cet après-midi, puisque le mercure devrait grimper jusqu’à 25 degrés. Nous serons ainsi 6 degrés au-dessus des normales de saison.