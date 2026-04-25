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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un avant-goût estival à Lyon ce samedi, jusqu’à 25 degrés attendus

  • par Corentin Lucas

    • Ce samedi 25 avril s’annonce radieux dans l’agglomération lyonnaise.

    Pour ce premier jour d’un week-end qui s’annonce très ensoleillé à Lyon, les températures seront plutôt fraîches ce matin, avant de nettement s’élever dans l’après-midi. Le soleil, quant à lui, sera présent tout au long de la journée, laissant un avant-goût de l’été aux Rhodaniens.

    Cependant, les 9 degrés de ce samedi matin nous rappellent que nous ne sommes qu’au printemps. Les amateurs de la douceur estivale pourront être comblés cet après-midi, puisque le mercure devrait grimper jusqu’à 25 degrés. Nous serons ainsi 6 degrés au-dessus des normales de saison.

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