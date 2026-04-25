Polémique lors de la commémoration du génocide arménien : le maire de Lyon s'oppose à une gerbe de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Le maire de Lyon Grégory Doucet lors de la commémoration du 111e anniversaire du génocide arménien. @CM

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, est au cœur d'une vive polémique depuis ce vendredi. Il se serait opposé au dépôt d'une gerbe de la Région en hommage aux victimes du génocide arménien.

Une cérémonie d’hommage aux victimes du génocide arménien s’est tenue ce vendredi, place Antonin-Poncet, dans le 2e arrondissement de Lyon. Organisé par la municipalité en partenariat avec la préfecture et le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF), l’événement a été marqué par une importante polémique.

Selon les dires de Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement, et de Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, une gerbe de fleurs aurait dû être déposée devant le mémorial en hommage aux victimes de la part de la Région. Une initiative à laquelle se serait opposé le maire de Lyon, Grégory Doucet.

Lire aussi : Hausse des frais de représentation de Grégory Doucet : "une démarche de clarté" se justifie le maire de Lyon

Des réactions indignées à droite

Cette décision a suscité de vives critiques dans l’opposition. "C’est inédit et profondément scandaleux. La mémoire des victimes ne doit jamais être instrumentalisée", a déclaré Pierre Oliver sur X. Dans une vidéo publiée sur TikTok, l’élu métropolitain a également dénoncé “un déni démocratique” de la part du maire de Lyon.

De son côté, le président de la région, Fabrice Pannekoucke, a également fustigé sur les réseaux sociaux un acte "scandaleux, profondément choquant et intolérable".

À ce stade, aucune explication officielle n’a été apportée par la municipalité sur les raisons de ce refus.