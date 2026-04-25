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Lyon : le rappeur Gazo annule sa venue à la LDLC Arena à la dernière minute
Le rappeur Gazo annule sa venue à la LDLC Arena. @73shot

Lyon : le rappeur Gazo annule sa venue à la LDLC Arena à la dernière minute

  • par Corentin Lucas

    • Coup dur pour les fans de rap. Gazo, tête d’affiche de la soirée "Fusion" organisée ce samedi à la LDLC Arena, ne se produira finalement pas.

    L’annonce a été faite le jour même de l’événement par les organisateurs, ce samedi 25 avril. Gazo, un des plus grands artistes du rap français actuel, ne se rendra pas à Décines-Charpieu ce samedi pour des "raisons personnelles"

    Une décision de dernière minute qui risque de décevoir une grande partie du public, alors que l’artiste était attendu depuis janvier, date de l’annonce de sa venue dans le Rhône.

    Lire aussi : La chanteuse Karol G annonce une date au Groupama Stadium de Lyon en 2027

    Une absence qui interroge

    Son absence ne semblerait visiblement pas être liée à des problèmes de santé. Il a en effet publié sur ses réseaux sociaux des images le montrant à l’aéroport, prêt à embarquer dans un avion d’une compagnie Caribéennes.

    Malgré cette absence de taille, la soirée "Fusion" est maintenue. Plusieurs noms du rap français sont programmés, dont Leto, Franglish, Rnboi ou encore Guy2Bezbar, annoncé récemment.

    Le show doit se tenir de 19h30 à 23h30, mais cette annulation de dernière minute pourrait peser sur l’ambiance, car la fanbase du rappeur est assez importante à Lyon, en témoigne sa dernière apparition dans le Rhône le 24 octobre dernier.

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