Concert classique : cordes minimales à la chapelle de la Trinité 

En guise d’avant-goût d’une saison qui débute tout juste – pour se déployer pleinement à partir du début de l’année 2025 –, La Trinité (Musiques baroques et irrégulières, Lyon) dévoile dès aujourd’hui son penchant pour les esthétiques moins conventionnelles avec ce récital consacré au minimalisme.

Voilà plusieurs années que le courant musical appelé “minimalisme” est régulièrement à l’honneur à Lyon. Force est de constater que l’équipe de Superspectives n’est pas étrangère à ce phénomène.

Organisateur jadis du festival éponyme dans les jardins de la maison de Lorette, le collectif, non content de posséder aujourd’hui son rond de serviette à l’Opéra Underground, fait à présent partie du consortium à l’origine de la saison de concerts qui débute à la chapelle de la Trinité – aux côtés du Concert de l’Hostel Dieu notamment.

Quand on se figure à quel point ce sous-courant de la musique classique a pu créer ou suggérer des passerelles avec les musiques actuelles et électroniques, on se rend compte que la programmation à venir nous ravira tous azimuts. Ce premier rendez-vous avec le minimalisme prend ici la forme d’un récital pour quatuor à cordes (histoire de préparer prudemment les audaces à venir).

C’est en compagnie du Tana Quartet que le public de la Trinité pourra découvrir quelques quatuors, parmi les plus emblématiques, appartenant à ce courant esthétique.

À commencer par le Quatuor à cordes n° 5 de Philip Glass qui, s’il reflète bien la patte du compositeur, oscille entre mouvements répétitifs très rythmiques et passages réminiscents d’un romantisme échevelé. Plus moderniste, Different Trains (dans sa version de chambre) “appuie” sur le côté rythmique et répétitif dans une œuvre hypnotique et puissante.

Aheym, du compositeur Bryce Dessner, évoque quant à lui la musique yiddish, jusqu’à son titre qui signifie “retour à la maison”.

Rendu célèbre par le fabuleux Kronos Quartet, Sunrise Of The Planetary Dream fait partie des pièces iconiques de Terry Riley. Originalité de la forme, invitation à la transe, voire au psychédélisme, ce quatuor invincible fait partie des œuvres inclassables du répertoire.

Icônes minimalistes – Dimanche 1er décembre à 17 h à la chapelle de la Trinité – https://trinitelyon.com