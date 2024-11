Escapades en hiver : le Haut-Bugey en amoureux

Le Haut-Bugey déroule ses étendues enneigées et ses forêts enivrantes le temps d’un week-end en tête à tête. Au cœur des montagnes jurassiennes, partez pour une escapade romantique placée sous le signe du bien-être, de la déconnexion et de la complicité.

Ce vendredi, laissez les dossiers au bureau, attrapez un sac à dos, quelques affaires bien chaudes, jetez le tout dans la voiture, récupérez votre moitié et, zou, en route pour une parenthèse romantique au creux des douces montagnes du Haut-Bugey. À une heure de route de Lyon, découvrez ce territoire à l’extrémité sud des montagnes du Jura, dont les grands espaces enneigés et les lacs bordés de forêts profondes vous donneront l’impression d’être au Canada. La destination parfaite pour se détendre et prendre le temps de vivre… à deux.

L’étang de Genevray © Haut-Bugey Tourisme / Jérôme Pruniaux / Agence Argo

Écolodge au bord de l’étang de Genevray

Un nid douillet vous attend à Thézillieu, au bord de l’étang de Genevray, un écolodge avec spa privatif, niché au cœur des montagnes du Jura. Glissez-vous avec délices dans un bain nordique et profitez d’une soirée inoubliable en tête à tête, en dégustant une des délicieuses planches de la maison. Détendez-vous, la nuit sera douce grâce à la grande fenêtre de toit panoramique qui vous donnera l’impression de dormir à la belle étoile – le confort en plus. Est-ce la Grande Ourse qui brille tant, là-haut ?

Balade en traîneau avec Marie-ânes © marie-anes.com

Coins secrets de Plateau d’Hauteville

Après une nuit ressourçante sous les étoiles, redescendez sur terre en douceur en partageant un café sur la jolie terrasse de votre cocon. Un bon petit-déjeuner vous attend, confectionné à partir de produits bios et locaux discrètement déposés au petit matin… Partez main dans la main à la découverte de vastes plaines enneigées dignes du Grand Nord. Jack, Shadow, Sky, Snow et le reste de la meute de chiens de traîneau piaffent d’impatience à l’idée de vous faire découvrir leur terrain de jeux, avec ou sans neige. En traîneau ou en cani-kart, sillonnez les combes et les forêts de Plateau d’Hauteville au départ de la Praille. À pied, les chiens vous tracteront sans effort jusque dans les coins les plus secrets. Après cette cani-randonnée grisante, passez la porte de la ferme Guichard, une vieille ferme bugiste du XVIIe siècle sur la route du col de la Rochette, réputée pour sa fondue aux cèpes, servie dans un pain de campagne chaud et croustillant. L’après-midi, repartez à l’aventure, cette fois-ci au rythme doux de Cowboy, un placide cheval de trait comtois. Blottis sous d’épaisses couvertures, respirez à pleins poumons l’odeur résineuse des sapins, fermez les yeux et laissez-vous bercer.

Attention, soirée magique en perspective ! Sur le site nordique de Plateau d’Hauteville, détendez-vous dans le sauna de l’espace bien-être installé en pleine nature, à 1 100 mètres d’altitude. Au crépuscule, immergez-vous confortablement dans l’eau chaude d’un bain nordique et dégustez un apéritif, seuls au milieu de la neige et plus complices que jamais. Prenez le temps de vous prélasser sous les étoiles, puis rendez-vous à l’auberge de la Praille, où vous attend un dîner typiquement jurassien.

• Pour les activités avec les chiens, plus d’informations sur nordicindiana.jimdofree.com et hautbugey-tourisme.com

• Pour les balades équestres, voir fermeequestredelavant.fr et marie-anes.com

Le lac Genin © Haut-Bugey Tourisme / Jérôme Pruniaux / Agence Argo

Romantique lac Genin

Qu’y a-t-il de plus romantique que de patiner sur un lac gelé, main dans la main ? Quand le mercure chute suffisamment, le lac de Lalleyriat, sur les contreforts du plateau de Retord, se transforme en une belle patinoire gelée. Sur la rive, un chalet propose la location de patins à glace, des gaufres, du café, du chocolat chaud, de la petite restauration et des boissons pour une pause gourmande. Plus vaste, le lac Genin, situé à Charix, se transforme l’hiver en une patinoire naturelle de huit hectares dans un cadre exceptionnel. Niché dans une clairière bordée de sapins, d’épicéas et de feuillus, à plus de 800 mètres d’altitude, le site mérite amplement son surnom de “petit Canada du Haut-Bugey”. Lorsque le soleil brille, le sentier d’interprétation de la tourbière vous emmène sur les traces de la vouivre, ce dragon légendaire du Jura qui erre de source en source. Savourez le son feutré de vos pas dans la neige et les branches des sapins qui craquent doucement sous le soleil de midi… Vos pieds vous mèneront jusqu’à l’auberge du lac Genin et ses savoureuses grillades. Après une pause gourmande, changement de décor au château de Maillat, une grande bâtisse du XIIIe siècle devenue le temple du bien-être. Derrière les boiseries style Louis XV, place à 100 m² d’espace spa avec une piscine intérieure à remous où barboter en amoureux, une cabine sauna infrarouge, une douche sensorielle tropicale à partager… Le point d’orgue d’un week-end hors du temps, pour se reconnecter à soi et à son âme sœur, qui vous fera (presque) oublier que demain, c’est déjà lundi…

Soirée nordique et romantique à Plateau d’Hauteville © Haut-Bugey Tourisme / Bérengère Morel

Infos pratiques

Où manger ?

• Auberge de la ferme Guichard à Plateau d’Hauteville : lafermeguichard.fr

• Auberge du lac Genin à Charix (réouverture le 6 décembre) : lacgenin.fr

• Auberge Les Gentianes au Poizat-Lalleyriat : lesgentianes-lalleyriat.fr

Où loger ?

• Écolodges La Rive étoilée à Thézillieu – bleu-minuit.com

• Château de Maillat et spa – chateau-de-maillat.com

• Le Nid étoilé d’Augustine à Cormaranche-en-Bugey : refugeinsoliteenbugey.fr

Événements

• 14 décembre : Fête de l’Hiver à Oyonnax

• 20 décembre : Soirée cocooning à Plateau d’Hauteville

Comment s’y rendre ?

• En voiture : comptez une bonne heure depuis Lyon via l’A42 puis A40 direction Genève (sorties 8 ou 9)