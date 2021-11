Gaétan Jarry et son ensemble Marguerite Louise proposent des grands motets, compositions musicales fougueuses et monumentales à plusieurs voix, à la chapelle de la Trinité du lycée Ampère.

Au XVIIe siècle en France, le genre du grand motet faisait fureur. Sorte de cantate sacrée avec des airs d’oratorio italien (mais à la française, attention ! À l’époque, on tient à la particularité nationale…), cette spécialité franchouillarde mais distinguée, souvent monumentale, pour solistes, chœur et orchestre a vu ses heures de gloire sous les plumes de Lully, Charpentier, Mondonville, Rameau, Campra…

C’est sous la houlette de Gaétan Jarry et son ensemble Marguerite Louise que quatre motets de Rameau et Mondonville seront interprétés ici dans le cadre, on ne peut plus baroque, qu’est la chapelle de la Trinité du lycée Ampère.