Comédie de mœurs au théâtre de la Renaissance

Cette farce grotesque, écrite après la Révolution française, interroge les mœurs et l’ordre établi.

Chant, théâtre et danse se mêlent pour créer un hymne joyeux et communicatif, et faire face à l’obscurantisme avec plaisir, légèreté et frisson, sans y penser…

Le comte Gontran de Boismassif et Hélène de la Cerisaie sont deux jeunes mariés. Issus de très bonnes familles, ils ont reçu la meilleure éducation qui soit. Pourtant, le soir de ses noces, Gontran ne semble pas savoir ce que doit faire un époux avec sa femme. Il fait venir maître Pausanias, son précepteur, pour essayer de combler ce manque…

Une Éducation manquée – Les 6 et 7 avril, au théâtre de la Renaissance (Oullins)