Spectacle de fin d'année : Cirque Imagine, toujours plus haut !

Avec leur nouveau dîner-spectacle Acte VII, le cirque Imagine nous offre un show de quatre heures qui fusionne art du cirque et cabaret alors qu’il vient de rénover entièrement ses chapiteaux, devenus plus grands et plus modernes, pouvant accueillir 450 spectateurs par date.

Acte VII est composé de vingt tableaux menés par 18 artistes internationaux – athlètes de haut niveau, circassiens de renom, acrobates chevronnés – où la poésie des numéros aériens rencontre la légèreté de la comédie, la curiosité de la magie et l’adrénaline des lancers de couteaux.

Il convoque, entre autres, le duo Jeko, des clowns qui mêlent comédie, magie, jonglage et humour espiègle, le couple Tyrone et Margo qui provoque des frissons avec ses lancers de couteaux, numéros de fouets et lassos, la gracieuse Marine et son tissu aérien, Marcello et Irene avec leurs claquettes argentines, les bolas, et leur danse tout en sensualité ou encore Konstantin et Hanna, époustouflants dans leurs numéros de portés acrobatiques et de sangles aériennes…

À noter que les 24 et 31 décembre, deux représentations seront proposées avec un menu spécial. À voir également, le spectacle familial des vacances de Noël, totalement renouvelé, du 21 décembre au 5 janvier 2025 et, un peu plus tard, Sacré Cirque 3, le spectacle intergénérationnel des vacances scolaires du 22 février au 2 mars.

Acte VII - Cirque Imagine – Jusqu’au 21 juin 2025 à Vaulx-en-Velin

cirqueimagine.com