Que faire à Lyon ce week-end à Lyon ? Les bons plans du 20 au 22 décembre 

Alors que les vacances de Noël commencent ce vendredi, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les immanquables de ce week-end du 20 au 22 décembre.

Soirée rollers et disco

On commence le week-end et ces vacances de Noël dans une ambiance festive et rétro. Le Rink Hockey, dans le 9e arrondissement de Lyon, vous attend ce vendredi soir de 19h30 à 23 heures pour enfiler vos patins et venir rouler sur des chansons disco, funk et hip-hop. C’est ouvert à tous les âges et une buvette sera mise à disposition. L’entrée est disponible dès 5 euros et la location de patins dès 2 euros.

Le marché de Noël chez Chromatique

Vous êtes en retard ou en panne d’inspiration pour vos cadeaux de Noël ? Chromatique organise dès ce samedi 21 décembre son marché de Noël de "Bourrage Papier Cadeau 3". Samedi et dimanche, 17 artistes seront présents pour vous faire découvrir leurs créations, qu’il s’agisse d’affiches, de livre, de BD ou encore de stickers. De quoi finaliser ses cadeaux de Noël de la meilleure des façons. Ça se passe ce samedi de 11 heures à 18 heures et dimanche de 11 heures à 19 heures. L’entrée est gratuite.

Vide dressing à la Citée des Halles

Alors qu’elle s’apprête à fermer ses portes le 31 décembre prochain, la Cité des Halles, dans le 7e arrondissement de Lyon, organise ce samedi 21 décembre son vide dressing géant en collaboration avec la friperie Ciguë Vintage. Dès samedi à 14 heures, tous les articles seront proposés à 5 euros, et ce, jusqu’au 28 décembre. Tout ce week-end, c’est de 14 heures à 20 heures, puis de 18 heures à 21 heures en semaine. L’entrée est gratuite.

Un samedi en musique au Loupika

La péniche Loupika, dans le 2e arrondissement de Lyon, organise un DJ set ce samedi 21 décembre pour une soirée 100 % électro. Avant Noël, profitez d’une soirée dansante jusqu’au petit matin. Ça se passe de 21 heures à 4 heures du matin et l’entrée est au prix libre jusqu’à 23 heures, ensuite elle sera à 7 euros.

Matinée huîtres et charcuterie

Et si vous ne souhaitez pas atteindre le réveillon pour déguster des huîtres, le rendez-vous est donné aux amateurs à 10 heures ce dimanche 22 décembre au Petit St So, dans le 1er arrondissement de Lyon. Des plateaux d’huîtres et des planches de charcuterie vous seront proposés dans un cadre chaleureux et convivial pour vous retrouver entre amis ou en famille. Pensez à réserver.

