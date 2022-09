Cinéma immersif : 4DX, Imax, Dolby… des séances à petits prix à Lyon

Des sièges qui bougent, de l’eau, de la fumée… les cinémas Gaumont et Pathé proposent de voir (ou revoir) Top Gun Maverick, Spider-Man : No Way Home ou autres blockbusters dans une version 4DX pour 10€. Mais également des films cultes dans les conditions de confort optimal et immersive des technologies Imax et Dolby. C’est le bon plan de ces deux prochaines semaines à Lyon !

Jusqu’au 20 septembre 2022, pour 10€ par séance, les cinémas Gaumont et Pathé proposent des séances pour visionner des blockbusters ou des films cultes, qui utilisent les nouvelles technologies sensorielles et immersive du cinéma : 4DX, Imax et Dolby Cinéma, au prix de 10€ la séance. Les spectateurs déjà abonnés, eux, ne devront débourser que 3€ supplémentaires (surcoût 3D offert) :

Au programme :

Festival Imax (écran géant, siège ultra-confortable, image et son en haute définition)

• Top Gun : Maverick

• Les Dents de la Mer (inédit en IMAX)

• E.T., l’Extra-terrestre (inédit en IMAX)

• Everything Everywhere All At Once

• Moonage DayDream (à partir du 14 septembre)

Festival Dolby Cinéma (image et son exceptionnel)

• Top Gun : Maverick

• The Batman

• Dune : Première partie

• Everything Everywhere All At Once

Festival 4DX (mouvements des sièges, eau, fumée, odeurs... )

• Top Gun : Maverick

• Doctor Strange in the Multiverse of Madness

• Spider-Man : No Way Home – version longue inédite au cinéma

• Everything Everywhere All At Once

Festivals IMAX - Dolby Cinema - 4DX du 7 au 20 septembre 2022. Infos et réservations : cinemaspathegaumont.com