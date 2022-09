Pour fêter la rentrée, le théâtre et cinéma La Mouche, à Saint-Genis-Laval, a choisi d’ouvrir la saison dans la joie et la bonne humeur avec un ciné-concert Charlot.

Sur écran géant, deux films de Charlie Chaplin, au format court et donc accessibles à un tout jeune public, seront projetés : Easy Street et The Immigrant.

Pour accompagner les péripéties comiques et fantasques de Charlot, le percussionniste lyonnais Illya Amar a recréé à sa façon la partition de ces deux films fondateurs de l’univers du célèbre acteur et réalisateur.

Au pied de la scène, tout près du public, il la jouera sur son vibraphone, un instrument original au son cristallin, et qui semble en parfaite symbiose avec le rythme enjoué des deux films.

Poétique et légère, cette création originale fait aussi la part belle à l’improvisation.