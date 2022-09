Victoire pour le LOU et mécontentement pour Xavier Garbajosa

Les Lyonnais du Lou Rugby ressortent victorieux face au Stade français Paris. Malgré la victoire le manager Xavier Garbajosa reste insatisfait.

Match serré au Matmut Stadium de Gerland pour le LOU qui l’emporte de peu (33-27) contre le Stade français Paris. Malgré la victoire de l'équipe lyonnaise, le mécontentement du manager Xavier Garbajosa s’est largement fait sentir.

"L'indiscipline, c'est notre chantier et il faut qu'il y ait une prise de conscience car là, c'est grave."

A l’issue de le rencontre, en conférence de presse, voici ce qu'il déclarait : "On ne peut pas être satisfait. Il y a victoire mais ça se joue à pas grand-chose. Et ce n'est pas la première fois. Faire vingt fautes, ce n'est pas possible ! Alors, soit on est un club moyen et on peut être content de la victoire, soit on est ambitieux et on ne peut pas se satisfaire de ça. L'indiscipline, c'est notre chantier et il faut qu'il y ait une prise de conscience car là, c'est grave."