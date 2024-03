B!ME, le festival de musique contemporaine est de retour 

Consacré comme à l’accoutumée à la musique contemporaine, B!ME, événement instigué par Grame tente de tirer son épingle du jeu par des choix originaux et personnels. Des spectacles, concerts, performances ou ateliers avec pas moins de 35 événements dans 14 lieux partenaires en compagnie de 350 artistes réunissant 8 créations mondiales.

Née des cendres de la biennale Musiques en Scène dont elle est la continuation, B!ME se distingue, depuis quelques éditions déjà, de son aïeule par la volonté évidente de rajeunir le décor.

Plus qu’un simple ravalement de façade, c’est d’un vrai relooking dont il s’agit, visant à élargir le public de la musique contemporaine en mettant de côté ses dimensions les plus académiques.

Aux manettes, les deux codirecteurs Anouck Avisse et Sebastian Rivas s’attellent au défi en privilégiant de jeunes formations audacieuses, tissant le cas échéant des ponts avec les musiques amplifiées et électroniques.

Comme pour les éditions précédentes, c’est une personnalité du monde littéraire qui se voit confier le parrainage de la biennale.

Nina Bouraoui © Patrice Normand

Une marraine ici en la personne de Nina Bouraoui, prix Renaudot en 2005 pour son roman Mes Mauvaises Pensées. L’opéra Otages, signé Sebastian Rivas et mis en scène par Richard Brunel, qui est présenté au théâtre de la Croix-Rousse est une adaptation de son roman du même nom.

Une biennale itinérante

Une fois de plus, B!ME s’invite dans divers lieux de la métropole lyonnaise (Auditorium, Subs, théâtre des Célestins, théâtre de la Renaissance, CNSMD de Lyon…) et jusqu’à Lux, scène nationale à Valence.

Si la programmation regorge de créations, ce n’est pas son seul fil conducteur, elle laisse ainsi une large place aux performances de tout poil, concerts thématiques et lecture notamment avec le texte Deux ou trois choses que je sais d’elle de Yannick Haenel interprété par Charles Berling.

Les concerts-performances mobiliseront quant à eux formes interactives et pluridisciplinaires comme dans Pianomachine de Claudine Simon, le spectacle Limbus sous la houlette de Pierre Jodlowski ou la pièce chorégraphique Les Souffles du collectif LAC.

Au rang des interprètes invités, on note la présence de l’Ensemble intercontemporain (pour un concert à l’Auditorium sur le thème du naturalisme et des langages animaux), de l’Orchestre des Pays de Savoie en compagnie du Quatuor Béla explorant le phénomène “écho”, des Percussions de Strasbourg ou de l’Ensemble XXI.n de Fabrice Pierre, mais également de toute une nouvelle galaxie de formations que l’on imagine prometteuses (Ensemble Orbis, Proxima Centauri, HYPERDUO, Ensemble C Barré…).

Sans oublier l’Orchestre national de Lyon qui interprétera une nouvelle œuvre de son ancien compositeur résident, l’Australien Brett Dean.

B!ME – Du 6 mars au 30 mars dans divers lieux – programmation complète : www.grame.fr