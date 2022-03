Création collective orchestrée par David Bobée, Viril présente des textes féministes et antiracistes, accompagnés par la musique du groupe post-rock lyonnais Zëro,

Incarnés par les voix et les corps de la comédienne Béatrice Dalle, de l’autrice et cinéaste Virginie Despentes et de l’artiste rap Casey, viril est un véritable manifeste choral qui donne à entendre les voix les plus emblématiques des luttes raciales, sexuelles et de genre des cinq dernières décennies.

Un spectacle musical qui s'appuie sur les textes de l’intellectuelle américaine Valerie Solanas, de la militante féministe Monique Wittig, du philosophe Paul B. Preciado et de l’écrivaine afro‑américaine Audre Lorde.

Viril. Du 28 au 30 mars au théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e