Amazon récompense Bookinou, une start-up de Lyon

Située à Lyon, Bookinou a été choisie comme la start-up française "la plus innovante" de l'année par Amazon.

Amazon Launchpad, qui soutient le développement de plus de 2 200 start-ups en Europe, a annoncé les résultats de la seconde édition des Amazon Launchpad Innovation Awards.

Elle a récemment annoncé le nom de ses lauréats. Cette année, la start-up lyonnaise Bookinou tire son épingle du jeu, à l'échelle nationale. Devant l'entreprise lyonnaise, Petit Pli, start-up britannique, a remporté le premier prix de la "Start-up européenne de l'année" et décroche alors le premier prix de 100 000 €.

Les membres du jury, composés de trois personnalités connues de l'écosystème européen, Aditi Singh, directrice générale d'Amazon Launchpad Europe, Andy Fishburn, directeur général de Virgin Start-up et Jamie Siminoff, fondateur de Ring ont noté les entreprises selon différents critères, tels que l'esthétique, le design, l'originalité du produit, les aspects sociaux écologiques et économique.

Bookinou, diseuse de bonnes aventures

Bookinou, conteuse de récits pour enfants avec la voix des parents, aura la chance d'être représentée sur la page d'accueil du site Amazon de la boutique française, en plus d'obtenir les droits d'utilisation du logo des récompenses. Cette innovation qui est labellisée par l'Education nationale - via le dispositif Edu-up - est née de la volonté de son fondateur, Vincent Gunther, de transmettre des récits pour les enfants âgés entre deux et sept ans. Les proches ou parents peuvent préenregistrer leur voix pour ensuite les faire écouter aux enfants. Cet outil permet notamment aux plus jeunes de les accompagner dans l'apprentissage de la lecture.

"Grâce à Amazon, notre offre est accessible à des millions de clients en moins de 24 heures et la boutique Launchpad est une très belle vitrine, permettant aux start-ups françaises de gagner en visibilité et de proposer facilement leurs produits partout sur le territoire", s'est félicité le président de Bookinou.

Pour participer au concours, Amazon précise que les entreprises candidates devaient être propriétaires de leur marque, vendre des produits physiques, être enregistrées en Europe, compter moins de 250 salariés et générer un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'€.