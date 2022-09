L'A7 dans la direction de Lyon a été coupée suite à une collision entre un bus et un poids-lourd.

Un accident de la circulation s'est produit lundi 26 septembre en début d'après-midi, dans le sud de la métropole de Lyon, au niveau de Auberives-sur-Varèze, après Vienne, dans le sens sud-nord.

Lire : Isère. Accident sur l'A7 : un blessé grave et 7 blessés légers

Selon Vinci Autoroutes, à 15h40, l''autoroute A7 en direction de Lyon, après l'entrée n°12 Chanas, est toujours coupée. Il est donc vivement conseillé d'éviter le secteur !

Les services de secours et la gendarmerie sont sur place, mobilisant 26 sapeurs-pompiers, 2 Smur et 2 hélicoptères (un de l'Isère et un du Rhône)

Sortie obligatoire et entrée interdite à Chanas n°12. Nous recommandons de sortir dès Valence Romans n°15 et suivre Grenoble pour rejoindre Lyon.

15h40 : L'autoroute #A7 en direction de Lyon après l'entrée n°12 Chanas est toujours coupée. Evitez le secteur !➡️ Sortie obligatoire et entrée interdite à Chanas n°12. Nous recommandons de sortir dès Valence Romans n°15 et suivre Grenoble pour rejoindre Lyon. #InfoTrafic

— Autoroute A7 (@A7Trafic) September 26, 2022