Agenda : que faire à Lyon ce jeudi 1er novembre après Halloween ?

Pour la Toussaint, les Lyonnais en vacances ou qui profiteront de ce jour férié auront tout de même de nombreuses activités à réaliser le jeudi 1er novembre à Lyon.

Morceaux choisis à La Piscine

Inspiré par Brilliant Corners dans le quartier de Dalston à Londres, ce projet, qui a lieu une fois par mois, combine musique, cuisine et liquides pour une expérience unique à base de vins naturels, cocktails de haute volée, assiettes fines et inspirées et d'un DJ set made in Lyon proposé par Sentiments et Rocco. L'entrée est libre. Pour cet événement de novembre, le chef proposera un “Banh Mi cuisse de poulet fermier de la Dombes, Verveine citronelle, concombre, courge crue, sauce Satay” et un “Tataki de Maquereau, chou romanesco, moutarde, cresson, baie rose, riz parfumé” au prix de 9€ le plat ou 10€ pour la formule plat+boisson.

18:30 — 22:30, 8, quai Claude Bernard, 69007 Lyon

Peur sur l'hippodrome de Lyon

Pour Halloween, un vent d’horreur soufflera sur l’hippodrome du Carré de Soie. Avant 8 courses de pur-sang, Un spectacle équestre comique ouvrira les animations pour les petits et les grands. Entre les deux, les enfants pourront participer à plusieurs défis, activités et ateliers. Des stands de friandises seront aussi proposés.

Programmation de l'après-midi :

- 15h00 => Ouverture de l'hippodrome

- 15h30 => Spectacle équestre comique

- 16h00 => Début des animations

- 17h15 => 1ère course de pur-sang (puis toutes les 30 minutes)

- 21h00 => Fin des festivités

Tarifs : 10€ adultes, 5€ étudiants, 3€ pour les personnes atteintes de handicaps. Gratuit pour les moins de 18 ans et les licenciés FFE. Transports : Métro A et Tram T3, arrêt Vaulx-en-Velin la Soie. Adresse : 1, avenue de Böhlen, Vaulx-en-Velin

L'étrange Noël de M. Jack

Au lendemain d'Halloween, prenons la route de la ville de Noël en compagnie de M. Jack... Un film culte de Tim Burton, réalisé par Henry Selick à savourer à l'Aquarium ciné-café pour patienter avant Noël et retisser le lien entre ces deux fêtes de fin d'année.

Tarifs 6€ / 4€ (chômeurs, mineurs, étudiants, retraités). Adhésion annuelle à prix libre à partir de 3 €. Réservation conseillée à http://aquarium-cine-cafe.fr/reservation. Possibilité de se restaurer et de boire un verre sur place

La fourmi dans la réalité virtuelle de Ready player one

Le club de la fourmi va se pencher ce jeudi soir à partir de 18h30 sur l'univers virtuel de Ready player one. En 2045, le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'Oasis, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans son jeu. La séance sera animée par Flavien Poncet.

18h30 au cinéma La Fourmi, 68 rue Pierre Corneille, 69003 Lyon. Tarif plein 8€50

Découvrir les pentes de la Croix-Rousse

Découvrez les pentes de la Croix-Rousse, ses dédales de traboules et de passages à travers les yeux d’un canut pendant la révolte de 1831. Le guide se fera conteur pour vous retracer l’aventure de Jirôme Roquet et son apprenti Tony “le grand gognant” dans la tourmente des barricades, au matin de la première révolte des canuts.

14h15, durée 1h15, départ montée de la Grande-Côte (Lyon 1er), 15€ / 7,5€ pour les moins de 16 ans, à partir de 8 ans.