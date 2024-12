Cédric Lesec, directeur des relations extérieures et de la diffusion du Musée des Confluences, est l'invité de "6 Minutes Chrono" / Lyon Capitale.

Cédric Lesec était présent sur le plateau à l'occasion des 10 ans du Musée des Confluence, qui a ouvert ses portes pour la première fois en 2014. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 6,5 millions de visiteurs en dix années, c'est le premier musée de France hors Paris, 45 expositions temporaires dans les chiffres, 700 000 visiteurs chaque année environ. De ces dix années, Cédric Lesec retient : "le formidable attachement du public à ce musée qui est devenu son musée, son musée de cœur, un musée de proximité, un musée où on vient en famille et qui est devenu presque une évidence. Un musée où on a des rituels et l'image que j'en ai, c'est un enfant qui est né en 2014 à la fin de l'année où on a ouvert et qui est aujourd'hui à dix ans et pour lequel c'est un formidable endroit pour s'apprendre et apprendre."

Il fait aussi le portrait robot du visiteur du Musée : "C'est plutôt une visiteuse, c'est plutôt un public un peu plus féminin, c'est surtout un public jeune, un public qui a majoritairement moins de 30 ans. C'est un public qui vient en famille aussi. Ce n'est pas un public scolaire comme on aurait tendance à penser, que ce nombre de visiteurs est atteint par un très grand nombre de groupes. En vérité, le nombre de créneaux de groupes est relativement contraint et la majorité du public vient en famille. C'est aussi un public qui ne fréquente pas forcément habituellement les lieux de culture. L'année dernière il y a quand même pas loin de 40 000 personnes qui nous disent ne pas fréquenter d'autres lieux de culture que ce musée, qui ne viennent qu'au musée des Confluences et pour lequel parfois c'est leur première visite dans un lieu culturel."

Le détail de la programmation spéciale pour les 10 ans du Musée des Confluences

Plus de détails dans la vidéo :

La retranscription complète de l'émission :

Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de culture puisque on va parler des 10 ans du Musée des Confluences et pour cela nous recevons Cédric Lesec qui est directeur des relations extérieures et de la diffusion du Musée des Confluences. Bonjour Cédric Lesec. Merci d'être venu sur notre plateau, on va rentrer dans le vif du sujet. Cela fait maintenant dix ans que le Musée des Confluences a ouvert ses portes. Quel bilan faites-vous de ces dix années ? C'est difficile mais qu'est-ce que vous retenez de ces dix années ?

"Formidable", on peut le dire, 6,5 millions de visiteurs en dix années, les chiffres sont impressionnants, c'est le premier musée de France hors Paris, on peut être fier de cela à Lyon. Je note 45 expositions temporaires dans les chiffres, 700 000 visiteurs chaque année environ. Quelle a été votre stratégie, quel a été le positionnement du musée dans le paysage culturel ? Alors il y a différents échelons local, régional, national, peut-être même international, pouvez-vous nous en dire un mot ?

La stratégie c'est de croire dans la singularité du projet. Avant d'ouvrir ça n'était pas simple et finalement le public a immédiatement compris quel était le projet. D'abord il a retrouvé les collections qui étaient présentées au musée Guimet, les collections qui lui étaient chères et la singularité c'est de présenter des collections de nature différente autour de grandes questions de société et à l'universel. Le rêve en ce moment, ou l'amour. Après, ça a été la stratégie de démultiplier les portes d'entrée au musée, avec une politique tarifaire très accessible. Les enfants ne payent pas et sont exonérés du droit d'entrée comme les étudiants de moins de 26 ans. Faire en sorte que le musée soit accessible, soit ancré sur son territoire. Et puis vous avez parlé d'international : depuis 2014, les territoires du musée, ses territoires culturels et scientifiques, ce sont aussi des expositions qui itinèrent et qui ont itinéré tout de suite dès 2016. Je pense à "La chambre des merveilles". C'est aujourd'hui l'expertise du musée qui est valorisé à l'étranger, à travers des formations d'équipe. Bref c'est une reconnaissance qui va bien au-delà de celle du public lyonnais mais plus largement du public et des professionnels des musées.

Le musée hors les murs. Simplement, à quoi ressemblent vos visiteurs, ils viennent d'où, qui sont-ils, est-ce possible de faire un peu un portrait robot du visiteur du musée des Confluences ?

Et vos visiteurs viennent en majorité de la région ou de Lyon ou de l'extérieur ?

C'est effectivement un public qui vient de Lyon, du grand Lyon et de la région en général. Il y a aussi un peu plus de 15 % du public qui est international, parce que la Fête des lumières s'est clos la semaine dernière, et le public vient pour Lyon, et le musée contribue dans un écosystème culturel à cette richesse de la ville.

Et à l'attractivité de la ville complètement. Voilà on arrive bientôt à la fin de l'émission mais quelles sont vos perspectives ? On va pas se donner rendez-vous dans dix ans mais comprendre quels sont les champs dans lesquels vous allez travailler dans les prochaines années ?

Je parlais d'enfant tout à l'heure, de l'enfance. C'est un choix que l'on veut fort pour le musée avec la directrice générale du musée : un musée consacré à la jeunesse. Je donne rendez-vous au public à la fin de la séquence anniversaire le week-end du 14 et du 15 juin pour le lancement d'un nouvel espace dédié aux 2-6 ans en famille qui s'appelle "Le nuage des petits". L'idée c'est vraiment de privilégier, de conforter et de faire en sorte que ce public jeune d'enfance vienne encore plus au musée, que ce soit encore plus son musée.

Qu'on s'y soit sensibilisé aussi à ces lieux de culture.

A ces lieux de culture et au fond à toutes les questions et enjeux qui les attendent.

Voilà pour les dix ans vous faites aussi une programmation spéciale on peut en dire quelques mots alors elle est très vaste je dis à nos téléspectateurs vous pouvez retrouver le détail dans l'article qui accompagne cette vidéo parce qu'on ne va pas pouvoir être exhaustif qu'est ce que vous pouvez mettre nous dire de cette programmation ?

Alors deux dates en perspective : une qui est liée à l'exposition Rêve qui se poursuivra jusqu'à la fin août. C'est le week-end où on pourra dormir au musée. C'est assez inédit. Les 5 et 6 avril prochain devant des films. C'est unique. On ne l'a jamais fait au musée. Et puis les week-ends du 21 et du 22 décembre, le musée est gratuit, accessible à tout le monde pour les expositions notamment Rêve mais aussi le Bestiaire utopique, c'est aussi des spectacles le matin, l'après midi, du samedi et du dimanche. Un grand rendez-vous. Venez et continuez de venir nombreux au musée des Confluences.