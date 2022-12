Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles boutiques à découvrir à Lyon

Café personnalisé

Chaleureuse, raffinée, la boutique Carte Blanche, de la marque de café Carte Noire, vous accueille pour une expérience hors du commun. Car ici, non seulement le café est torréfié sur place, mais vous allez aussi pouvoir créer votre propre café, guidé par Marie et Virginia. Dans un premier temps, vous répondez à un rapide questionnaire digital, afin de découvrir vos saveurs de prédilection. Selon les résultats, on vous prépare sur place et en deux temps trois mouvements le café de vos rêves en jouant sur le subtil mélange entre sucrosité, acidité et amertume qui vous correspond le plus. Autre détail ludique : c’est à vous de baptiser votre café. Pas peu fier, vous repartirez avec votre propre assemblage, à tester à la maison. À noter que les prix sont doux, le sachet personnalisé de 250 grammes coûte 8 euros 50.

Carte Blanche – 24, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

Sortez du bois, venez bruncher

Vous avez une faim de loup ? Direction Madame Louve, où Eva et Marie vous accueilleront, tandis qu’Oscar s’activera en cuisine pour vous concocter de délicieux brunches autour d’une pièce maîtresse : la brioche perdue. En version salée, elle s’accompagne par exemple de chiffonnade de jambon aux herbes, tomates séchées, tomme de Savoie et œuf mollet, ou encore en version végé avec patate douce, carottes, champignons, féta, graines de courge… Côté sucré, les accompagnements de poire, coulis de chocolat et noisettes, ou encore pomme au four épicée et caramel beurre salé en font saliver plus d’un. Quand les frimas seront derrière nous, vous pourrez aussi venir en fin de journée pour un drunch (contraction de dîner et lunch). Outre les traditionnelles planches de charcuteries et fromages, vous testerez du houmous de petit pois et menthe, du tzatziki de betterave ou encore de la crème de poivron à la féta. Cela va sans dire, ici on privilégie les produits de qualité, les circuits courts, tout est cuisiné sur place, sans oublier une option de pain sans gluten en lieu et place de la brioche.

Madame Louve – 14, rue de l’Abbaye-d’Ainay, Lyon 2e

La cave qui dépoussière le vin

En entrant chez Jalysco, on voit bien qu’il ne s’agit pas d’une cave comme les autres. Lumineuse, épurée, elle vous plonge instantanément dans une ambiance décontractée et chaleureuse. Ici, point d’opacité ni de mystère : le vin est mis à la portée de chacun, les bouteilles sont toutes exposées et triées par région et par prix. Amusez-vous à scanner les QR codes qui apparaissent sur les étiquettes, ils délivrent une mine d’informations sur le vin sélectionné. Aux manettes de cet établissement tout frais, John et James, deux frères franco-canadiens originaires de Bourgogne et à la bonne humeur communicative, passionnés de bonnes bouteilles et mus par la volonté de les rendre accessibles à tous. À noter qu’on y trouve aussi une belle sélection de spiritueux, de bières et de boissons sans alcool, le tout à prix doux.

Jalysco – 11, rue Sainte-Hélène, Lyon 2e

Lunettes sur mesure

Après s’être lancée en ligne en 2020, la marque lyonnaise JAM’Vision pose ses valises sur les pentes de la Croix-Rousse, rue René-Leynaud. Sachez qu’en entrant dans cette boutique atelier, vous allez choisir des lunettes qui n’existent pas encore… En effet, ici, vous pourrez imaginer votre paire de lunettes idéale. Guidé par les opticiens, choisissez la forme, la taille, la couleur de la monture, la gravure si vous en souhaitez une… Ensuite, une application représente vos futures lunettes et les positionne sur votre visage préalablement scanné. L’occasion de faire tous les réglages et ajustements nécessaires. Vos lunettes personnalisées sont ensuite fabriquées sur place en impression 3D. Aucun stock, zéro déchet… Une démarche éthique et originale, avec un client 100 % satisfait !

JAM’Vision – 17, rue René-Leynaud, Lyon 1er

McDo Originals à OL Vallée

Un nouveau concept dédié à la vente à emporter McDonald’s ouvre ses portes au pôle de loisirs de l’OL Vallée, à Décines. Fans de cheeseburger bacon et big mac BLT, l’enseigne vous permet de commander et emporter, avant ou après les matches ou les concerts au Groupama Stadium, de quoi vous sustenter.

Ce McDonald’s Originals est ouvert 7 jours sur 7 de 11 h à minuit du lundi au mercredi, de 11 h à 1 h du matin le jeudi et de 11 h à 2 h du matin les vendredi, samedi et soirs de match et de midi à minuit le dimanche.

McDonald’s OL Vallée – 2, avenue Simone-Veil, Décines-Charpieu