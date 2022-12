Noël : 25 idées cadeaux dans les boutiques lyonnaises

Déco, beauté, accessoire mais aussi bandes dessinées… c'est la sélection de Lyon Capitale pour un Noël 100% lyonnais !

Déco

L’art en cuisine

Authentique, raffiné, ce saladier en porcelaine a été fabriqué artisanalement dans la Drôme par la céramiste Catherine de Sousa. Il résulte de sa technique de poterie à l’ancienne des pièces pouvant présenter un aspect tantôt brillant, tantôt craquelé, mais à chaque fois unique. N’hésitez pas à l’assortir avec le pichet, les assiettes et mugs du même motif. À dénicher dans la nouvelle boutique de décoration Tout un art !.

Saladier tulipe – 75,50 €.

Tout un art ! – 14, rue Vaubecour, Lyon 2e

Lumière nomade

Avec ce livre lumineux, nul besoin d’être à proximité d’une prise pour éclairer votre intérieur. Sans fil, il se pose partout et diffuse, dès son ouverture, une lumière douce et chaleureuse. Pour l’éteindre, il suffit de le refermer. Se rechargeant comme un téléphone, il dispose d’une autonomie d’environ dix heures. Son placage en noyer et matière recyclée apporte une note chic et durable qui séduira tout le monde.

Livre lumineux – 99 €.

Benoit Guyot – 15, rue Émile-Zola, Lyon 2e

Tasse à tout faire

C’est à Perpignan que Laurence a installé son atelier de céramique René Aristide, du prénom de ses deux grands-pères. C’est là qu’elle laisse libre cours à sa créativité pour créer des pièces artisanales uniques. Avec son design épuré et sa petite touche d’exotisme, cette tasse délicate saura se rendre indispensable, que ce soit pour déguster un café, comme petit récipient à l’apéritif, ou tout simplement en décoration de table.

Tasse palmier noir – 35 €.

Émile et Suzanne – 39, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Sapins éthiques et poétiques

Sur une cheminée, en décoration de table, pour agrémenter votre bureau… ces jolis petits sapins s’invitent partout ! En laine feutrée ornée d’étoiles brodées, ils sont fabriqués à la main au Népal, dans des ateliers découverts par les fondateurs de la marque à l’occasion d’une mission humanitaire. Et si vous êtes plutôt partisan de la couleur, sachez qu’ils se déclinent en anis, rose quartz, or, litchi ou encore châtaigne.

Set de trois sapins – 42 €.

Muskhane – 35, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Carnets made in Rhône-Alpes

Avis à ceux qui sont restés des inconditionnels du papier ! Ces ravissants carnets vont vous aider à être au top de l’organisation. Sur chaque page, des bullet points pour noter votre to-do liste, un petit encadré réservé aux notes, un mandala à colorier pour se poser et un water tracker bien utile pour savoir où vous en êtes dans votre consommation d’eau journalière. Alliant pragmatisme et bien-être, ils deviendront vite des indispensables de votre quotidien. À acheter sur le site de la marque de papeterie lyonnaise Maison Lalouve.

Lot de trois carnets To Do(ux) List – 21 €.

www.maisonlalouve.com

Une bougie pour l’hiver

Il suffit de soulever la cloche en verre de cette bougie immaculée pour sentir ses effluves délicats d’orange et de cannelle. Mèche en coton, cire naturelle, elle est prévue pour assurer cinquante heures de combustion… Avec son design de Noël, elle finit de décorer votre maison pour les fêtes de fin d’année. Afin de varier les plaisirs, vous pouvez aussi choisir les parfums tout aussi évocateurs pin-cyprès ou feu de bois.

Bougie parfum d’hiver cannelle-orange – 32 €.

1993 La boutique – 72, rue Garibaldi, Lyon 6e

Invitation au voyage

À 34 ans, Kora et Antoine explorent et photographient le monde. Montagnes, vallées, steppes, océans, déserts, paysages urbains… Les sublimes clichés des deux photographes lyonnais habillent nos murs avec une touche de magie et nous transportent d’un univers à l’autre aussi bien en France qu’à l’étranger. Imprimés localement dans un laboratoire professionnel sur des supports qualitatifs, les photographies sont disponibles en plusieurs formats. Les plus chauvins d’entre nous craqueront pour ce paysage lyonnais quelque peu apocalyptique, pris lors du fort épisode neigeux de février 2021.

Lyon sous la neige – À partir de 120 €.

www.desyeuxsurlemonde.com

DIY

Vive la slow fashion

Créé par deux Lyonnaises passionnées de mode, Joli Lab propose des kits de couture complets et garnis de tissus et accessoires fabriqués en France. Que vous soyez débutant ou confirmé, les tutoriels vidéo attachés au kit vous guideront pas à pas dans la réalisation de votre vêtement prêt à coudre. L’occasion de réaliser soi-même de nouvelles pièces durables pour son dressing, comme cette chemise en coton et viscose aux motifs délicats.

Kit couture chemise Maya noire – 52 €.

www.jolilab.fr

L’atelier qui vous met au parfum

Formée à la cosmétique et la création de parfum, Laure transmet son savoir-faire et sa passion des senteurs dans ses ateliers DIY Lavande et Camomille. Au cours de l’activité “Création de parfum naturel”, vous découvrirez comment on compose un parfum, apprendrez à connaître les familles olfactives, les différentes essences naturelles et synthétiques, pour enfin entrer dans le vif du sujet et créer votre propre parfum personnalisé.

Atelier Création de parfum naturel – 60 € les trois heures.

Bon cadeau à acheter sur le site www.lavandeetcamomille.com

Bougie naturelle et parfumée

Avec ce coffret, mettez la main à la pâte pour créer vous-même vos bougies de Noël. Avec une base en cire de soja, ajoutez à votre bougie un colorant naturel bleu nuit et des fragrances tout aussi naturelles, pêche ou florale. La recette est simple, la réalisation ludique, et vous aurez le plaisir de parfumer votre maison avec des senteurs gourmandes et sucrées, ou douces et fleuries.

Coffret recette : Création de bougies naturelles colorées et parfumées – 22,50 €.

Pick & Gram – 83, Grande-Rue-de-la-Croix-Rousse, Lyon 4e

C’est moi qui l’ai fait !

Assemblé à la main dans l’atelier parisien de la marque Pigeoncoq, ce kit DIY contient tout le nécessaire pour vous permettre de confectionner à la main votre sac : cuir upcyclé, fil et aiguilles, chaîne, œillets, sans oublier les rivets et pompons si vous souhaitez le personnaliser. Accessible même aux débutants, ce kit ludique et responsable se décline en couleur sable et bleue.

Kit DIY N° 3 Bourse – 149 €.

Pigeoncoq – 19, rue René-Leynaud, Lyon 1er

www.pigeoncoq.fr

Beauté

Soin doux et moussant

Dans cette jolie trousse en coton, retrouvez tout le nécessaire pour un rituel de soin ayurvédique maison. L’éponge végétale de konjac biologique enrichie au charbon de bambou permet d’absorber les impuretés et d’effectuer un très léger gommage. Emballé dans une feuille de palmier séchée, le savon parfumé au basilic sacré et à l’ylang ylang est fabriqué avec de l’huile de coco vierge, reconnue pour ses propriétés moussantes et adoucissantes. Parfait pour aborder l’hiver en mode cocooning.

Trousse soin adoucissant basilic sacré et charbon de bambou – 20 €.

Karawan Authentic – 23, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Pour se raser de près

Fabriqué et assemblé à la main dans un atelier situé en Auvergne, ce set de rasage traditionnel s’adresse à tous les hommes qui n’ont pas cédé à la mode de la barbe. En bois d’ébène, le rasoir et le blaireau se rangent sur leur portant, formant ainsi un bel objet dans la salle de bain. La séance de rasage se fait en douceur et avec précision, et devient un véritable plaisir.

Coffret set de rasage Mach3 – 189,90 €.

Man Itself – 13, cours Franklin-Roosevelt, Lyon 6e

Pause douceur

Avec sa bombe de bain festive et son gel douche onctueux, ce coffret aux senteurs épicées de poivre noir et de patchouli de Sumatra offre un véritable voyage olfactif. Créé par Lush, entreprise anglaise spécialisée dans la fabrication de cosmétiques faits main et 100 % végétariens, il est conditionné dans un emballage responsable et convient aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Coffret Little Lord of Misrule – 22 €.

Lush – 71, rue de la République, Lyon 2e et La Part-Dieu, Lyon 3e

Une peau hydratée et apaisée

Ce coffret de la marque L’Odaïtès, reconnue pour ses cosmétiques naturels et sensoriels, renferme plus d’un trésor : une crème corps ultra-hydratante et qui pénètre rapidement, un baume nourrissant SOS zones sèches à glisser dans son sac pour une utilisation tout au long de la journée, des sels de bain relaxants au romarin, sans oublier plusieurs échantillons pour découvrir les best-sellers de la marque. Petit plus : les produits sont emballés dans un coffret festif et écoresponsable.

Coffret Bien-Être L’Odaïtès – 75 €.

Après la pluie… – 20, rue Masaryk, Lyon 9e

Routine capillaire au naturel

Vous avez les cheveux bouclés, frisés, ondulés ou bien crépus ? Cette pochette est faite pour vous. Créée à l’occasion des fêtes par la marque lyonnaise La Belle Boucle, elle comprend un choix de produits pour laver, soigner et coiffer votre chevelure au naturel : masque, après-shampoing, shampoing, démêlant… L’occasion aussi de tester différentes marques comme Les Secrets de Loly, Kalia Nature et, bien sûr, la gamme de La Belle Boucle.

Pochette Bouclettes & Paillettes – 59 €.

La Belle Boucle studio – 5, rue du Griffon, Lyon 1er

Accessoires

Élégant en toutes circonstances

La marque portugaise Carlos Santos est reconnue depuis toujours dans l’univers de la création et de la fabrication de chaussures haut de gamme. Ces boots couleur gold patiné sont d’une qualité à toute épreuve : cousues Goodyear, semelle en gomme crantée, résistantes et isolantes… Chics, citadines, idéales pour un usage quotidien, elles sont à associer avec un costume ou en mode décontracté avec un chino ou un jean.

Chelsea boots – 435 €.

N20 Homme – 28, cours Franklin-Roosevelt, Lyon 6e

Chic et lyonnais

Tout en cuir avec une chaîne bijou en résine, ce sac Mini de la marque lyonnaise Lolo Chatenay affiche un look à la fois festif et raffiné, avec sa subtile couleur irisée. Comme tous ses accessoires sont amovibles, on peut le personnaliser à souhait pour le porter selon ses envies : en bandoulière, à la main, comme une pochette, avec ou sans bijou de sac… Dessiné et fabriqué à Lyon, il séduit toutes les générations.

Sac Mini Lithium – 390 €.

Lolo Chatenay – 8, place des Jacobins, Lyon 2e

9, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Pop-up au Printemps – 42, rue de la République, Lyon 2e

Aux petits soins avec son vélo

Si vous êtes un inconditionnel de la petite reine, il y a de fortes chances que vous déteniez une selle Brooks. Style, qualité, confort… ses atouts ne sont plus à démontrer. Pour l’entretenir, ce kit complet saura vite se rendre indispensable, avec ses multiples accessoires : une boîte Proofide avec de la crème de polissage Lux pour les composants métalliques, un tendeur de selle, une brosse à bois pour nettoyer le dessous de la selle ainsi que deux chiffons.

Kit d’entretien premium selle Brooks – 39,95 €.

Holland Bikes – 28, quai Victor-Augagneur, Lyon 3e

Précieuse perle

Dans sa boutique lyonnaise, Laetizia crée des bijoux originaux et à prix doux. À croiser tout simplement autour de son cou à la hauteur que l’on souhaite, ce collier se termine par deux grosses perles de Tahiti. Baroques, à la fois arrondies et irrégulières, elles ont une couleur fascinante et insaisissable, avec des reflets de gris, de vert et de blanc. Chaque perle est unique, ce qui fait la singularité de ce bijou.

Collier Keïshis – 95 €.

Globo de Laetizia – 24, rue du Plat, Lyon 2e

Les chaussettes s’affichent

Et si vos chaussettes étaient la touche chic et originale de votre tenue ? De la marque lyonnaise Yuko B, ce modèle en voile indéchirable s’inspire de l’exigence à la française et de la vivacité de la Corée du Sud et du Japon. Il en résulte une qualité irréprochable et un design inédit. Outre le délicat plumetis qui orne le voile, un motif de chat apparaît au bout du pied lorsqu’on enlève ses chaussures ! Prêtes à offrir, elles sont emballées dans une jolie pochette irisée couleur or.

Chaussettes Be a Cat – 9,95 €.

Yuko B – 8, rue de la Poulaillerie, Lyon 2e

Foulards d’artistes



Bandana imprimé sur soie. Le motif est issu d'un collage numérique sur le thème des Amérindiens réalisé par la graphiste et photographe lyonnaise Claudine Sauvinet alias Klodout. Il est édité et vendu par Âmes Sœurs, maison d'édition textile, qui a pour vocation de tisser un lien entre l'art et le textile.

Bandana imprimé "Imala" en twill soie 100% - 67x67 cm - 66 €

Âmes Sœurs - 29, rue Saint Georges Lyon 5e

Galerie-Boutique - www.amesoeurs-edition.com

Ouverture de décembre du Lundi au Dimanche de 11 à 19h

Châle made in Lyon

C’est à partir d’une des aquarelles du peintre lyonnais Vincent Jeannerot que le styliste de la maison Malfroy, expert soyeux depuis 1939, a composé le design de ce châle. Tout en laine et soie, aussi élégant que chaud, il s’affiche comme la pièce indispensable de votre dressing d’hiver.

Châle figues camel – 295 €.

Galerie Vincent-Jeannerot – 4, rue de la Loge, Lyon 5e-

www.vincent-jeannerot.fr

Chic et vintage

Spécialiste de la montre vintage d’après-guerre, Louis-Éric restaure dans sa boutique atelier les pépites qu’il déniche. Chaque montre est révisée soigneusement : la boîte, le bracelet et, si besoin, le verre sont changés. Garantie six mois, cette élégante Timex des années 50-60 se distingue notamment par son réglage qui s’effectue, mécaniquement bien sûr, à l’arrière de la montre.

Montre Timex vintage – 250 €.

ABP – 25, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

BD

Héroïnes de Lyon

Après la bande dessinée à succès Lyonnaises d'exception , Lyon Capitale rend à nouveau hommage aux femmes qui ont marqué notre ville, en s’affirmant comme des pionnières dans leur domaine : Marceline Desbordes-Valmore (poésie), Pauline Jaricot (catholicisme social), Julie-Victoire Daubié (instruction), Philomène Rozan (lutte sociale), Marie-Louise Rochebillard (syndicalisme), Clotilde Bizolon (humanitaire) et Laure Diebold (résistance). Toutes incarnent des figures héroïques de l’histoire lyonnaise. Un cadeau inspirant pour les jeunes lyonnaises, qui y retrouveront sans aucun doute des modèles d’émancipation féminine !

14,90€ - En vente dans les librairies lyonnaises et sur notre boutique en ligne

La nuit au théâtre des Célestins

Les Rues de Lyon viennent de publier un numéro de 12 pages consacré au théâtre lyonnais sang et or. Les auteurs, Arjale (dessin) et Jean-Pierre Crauser (scénario) ont déjà collaboré avec la revue lyonnaise. Ici, ils nous invitent à rejouer de grandes scènes de théâtre à travers des artistes mythiques : Sarah Bernhard, Jean Marais, Louis Jouvert, Sacha Guitry, Madeleine Renaud, Joséphine Baker… avec un clin d’œil appuyé au film Une nuit au musée. Tout ça en compagnie de deux joyeux squelettes qui se transforment en guides pour nous conter l’histoire de ce haut lieu de la culture lyonnaise.

Retrouvez les auteurs en dédicace au théâtre des Célestins le 17 décembre de 14h à 18h.