Sécheresse : la majorité de la Saône-et-Loire passe en état de crise

Les restrictions d’usage de l’eau viennent d’être renforcées en Saône-et-Loire en raison de l'aggravation de la sécheresse.

Le retour de la chaleur accélère l'aggravation de la sécheresse dans le département de la Saône-et-Loire. En raison des faibles précipitations, de la dégradation des débits des cours d’eau et du niveau des nappes souterraines, la préfecture de la Saône-et-Loire a pris la décision de placer la majorité de son territoire en crise, ce jeudi 7 septembre. Soit le plus haut niveau d'alerte.

Un nouvel arrêté préfectoral de restriction place donc en crise les secteurs d'Arconce et Sornin, d'Arroux - Morvan, de Saône aval, de Grosne et Seille et de Guyotte. Le secteur Bourbince, passe quant à lui en alerte. En revanche les secteurs de la Dheune et de la vallée de la Loire restent en vigilance.

Des restrictions renforcées

Afin de lutter contre l'aggravation de la sécheresse dans les secteurs en crise, la préfecture vient d'annoncer un renforcement des restrictions d'utilisation de l'eau. Les seuls usages domestiques autorisés sont ceux prioritaires "répondant à la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l’alimentation en eau potable de la population". À cela s'ajoute l'interdiction du remplissage des piscines et le lavage des voitures, y compris en station de lavage. L’irrigation agricole est également interdite, avec une adaptation permettant, sous condition, l’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique.

Lire aussi : Les restrictions d’usage de l’eau renforcées en Saône-et-Loire