Le département met fin à son "chèque vélo" en Saône-et-Loire

Le Conseil départemental de la Saône-et-Loire a décidé de réorienter l’argent de son "chèque vélo" pour développer les infrastructures cyclables sur son territoire.

Après avoir versé 1,8 million d’euros d’aides aux habitants de la Saône-et-Loire pour l’achat d’un vélo classique et électrique via son Plan environnement, le conseil départemental a décidé de réorienter son action vers le développement des infrastructures cyclables. Le département ne proposera donc plus son fameux "chèque vélo" qui a permis d’aider près de 5 000 foyers depuis 2020, selon nos confrères du Journal de Saône-et-Loire.

Développer les infrastructures cyclables

Désormais, la collectivité va s’atteler à la construction de pistes cyclables sécurisées, tout en renforçant les connexions entre les voies vertes et les infrastructures des agglomérations. Au total, 2 millions d’euros ont été fléchés sur ce 2e volet du Plan vélo départemental, qui doit s’étendre de 2022 à 2025.

Les différentes collectivités du département pourront candidater via des appels à projets auprès du conseil départemental pour recevoir des aides afin de développer leurs infrastructures cyclables.