La liqueur d'abricot de la Maison beaujolaise Jacoulot a décroché le titre de liqueur de l'année, lors du salon Wine Paris tenu du 10 au 12 février dernier.

La liqueur de l'année 2024 se trouve dans le Beaujolais. Pour la deuxième fois consécutive, la Maison Jacoulot a décroché le titre de liqueur de l'année dans la catégorie Liqueurs, crèmes et spiritueux arrangés lors du salon Wine Paris. Après une première victoire en 2023 grâce à sa saveur menthe poivrée, c'est cette fois grâce à sa liqueur d'abricot que la maison s'est imposée.

Une recette unique, créée à partir de deux variétés d'exception : l'abricot bergeron, connu pour ses notes acidulés et le sefora, plus gourmand. La liqueur est créée après une longue macération suivie d'une distillation partielle. Un travail de longue haleine, ayant permis à la maison installée à Romanèche-Thorins de repartir avec un second titre du salon parisien.

Créé en 2021 par le magazine Cavistes & Co, le concours Les Spiritueux de l’Année récompense les spiritueux & apéritifs les plus innovants. Lors du salon Wine Paris, la Liqueur d’Abricot a été distinguée dans cette prestigieuse compétition en étant élue liqueur de l’année, récompensant ainsi le travail & le savoir-faire de la Maison.

