La démocratie au coeurs des débats lors des Entretiens de Caluire – Jean Moulin

Du 29 septembre au 1er octobre, les Entretiens de Caluire-et-Cuire – Jean Moulin revient pour une 7e édition. Conférences et débats sur les questions de démocratie sont au programme, avec la réception notamment de l’historien Pierre Rosanvallon ou encore du virologue Bruno Lina et de la journaliste Salomé Saqué.

Durant trois jours, du 29 septembre au 1er octobre, les Entretiens de Caluire-et-Cuire vont se pencher sur les questions de légitimité en démocratie. La "défiance de plus en plus importante, parfois virulente, vis-à-vis des institutions, des élections, des médias mais également de la parole portée par la communauté scientifique" fera l’objet de conférences et de débats organisés au Radiant-Bellevue.

L’évènement s’ouvrira ce jeudi soir à 20h30 par un concert de musique classique donné par l’orchestre symphonique Rhône-Alpes Auvergne et intitulé "Musiques, pas si inoffensives". Suivront ensuite ce jeudi trois conférences et une table ronde, qui réunira le virologue lyonnais Bruno Lina, la journaliste Salomé Saqué et le vulgarisateur scientifique sur le climat Thomas Wagner. Samedi, l’historien et sociologue Pierre Rosanvallon donnera notamment une conférence sur "La crise des instituions invisibles".

En parallèle de ces conférences et débats deux expositions photo sont organisées à Caluire. Jusqu’au 29 octobre, la Chapelle Saint-Joseph accueillera une exposition de l’ONAC sur le thème "Désobéir pour sauver des policiers et des gendarmes Justes Parmi les nations". Dans le même temps l’exposition participative "Regard sur le quartier Saint-Clair" investira l’atrium de l’Hôtel de Ville.

