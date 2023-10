L’Asvel va porter plainte après une cyberattaque

Le club de basket de Lyon-Villeurbanne, dirigé par Tony Parker, a confirmé dimanche 22 octobre avoir subi une cyberattaque et un vol de données.

C’est désormais officiel, l’Asvel, le club de basket de Tony Parker a bien été victime d’une cyberattaque et d’un vol de données. Dans un communiqué publié dimanche 22 octobre, le club de Lyon-Villeurbanne confirme les révélations faites le 12 octobre par le site Cybernews, expliquant que "LDLC ASVEL est malheureusement aujourd’hui en mesure de confirmer avoir bien été victime d’une violation de son système informatique, avec exfiltration de données".

Lire aussi : En Auvergne-Rhône-Alpes le niveau de menace cyber reste élevé

Passeports, carte d'identité, contrats...

D’après le club, l’attente de son système a été confirmée le 17 octobre et des preuves d’une exfiltration de données ont été collectées le lendemain. Sans préciser la nature du préjudice subit, l’Asvel assure "qu’à ce jour, et à la connaissance du club, aucun moyen de paiement (notamment carte bancaire ou RIB) n’a été dérobé". Précisant que cette attaque n’a pas entraîné d’arrêt d’activité et que sa nature et ses conséquences sont en cours de "détermination".

Au moment de revendiquer son attaque, dans un document relevé par Cybernews, le groupuscule NoEscape assurait avoir récupéré "32 gigaoctets de données". Parmi les informations volées, NoEscape se targuait d’avoir en sa possession des données personnelles sur les joueurs du club, des passeports, des cartes d’identité, des informations financières et bancaires confidentielles sur le club ou encore des contrats de prospection de joueurs …

Le message publié par NoEscape après l'attaque menée contre l'Asvel. (Source : Ransomlook)

Près de 80 victimes depuis juin

L’Asvel, n’a pour l’heure pas révélé pas si la remise d’une rançon lui a été exigée par NoEscape. Le site RansomLook recense près de 80 attaques revendiquées par les hackers de NoEscape. Parmi les victimes, on retrouve notamment les noms du Centre Hospitalier Régional de Namur en juin dernier, de la ville de Chevilly-Larue en Île-de-France, la Fondation Vincent De Paul à Strasbourg en septembre ou encore la SCARA (Société Coopérative Agricole de la Région d’Arcis-sur-Aube).

L’Asvel, qui explique travailler depuis l’attaque avec les services de l’État pour renforcer sa cyber-protection précise avoir fait un signalement à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le club devrait également déposer plainte.

Lire aussi : Les data centers, ces lieux méconnus qui protègent nos données