Les data centers, ces lieux méconnus qui protègent nos données

À l'approche des 5e "Rencontres Cybersécurité" d'Auvergne-Rhône-Alpes, et dans un contexte de haut-risque pour les données numériques, le data center lyonnais de FreePro nous a ouvert ses portes.

À l'ère du tout numérique, la cybersécurité est au cœur des préoccupations des acteurs publics et privés, dont les données sont constamment exposées aux attaques. Cette réalité impose aux data centers d'être toujours à la pointe de la technologie, afin d'assurer la sécurité des données de leurs clients. Pour l'entreprise FreePro, filiale B2B du groupe Iliad et premier acteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le domaine de l'hébergement de données, c'est un véritable défi. D'autant plus au regard de leurs clients, parmi lesquels se trouvent 20% des entreprises du CAC 40, ainsi que des acteurs de la santé.

Un data center, ou centre de données, est une installation physique permettant l'hébergement des données numériques, souvent sensibles, de professionnels ou particuliers. Ces espaces ultra-sécurisés possèdent ainsi des équipements informatiques de pointe, comme des serveurs, routeurs, commutateurs ou encore systèmes de stockage, afin d'en assurer la protection.

Une demande et des exigences toujours plus élevées

"On est aujourd'hui sur une véritable course à la qualité et aux certifications", indique Denis Planat, directeur général de FreePro. Avec plus de 385 000 cyberattaques non-déjouées contre des organismes publics et privés en France en 2022 (étude du cabinet Asterès), les professionnels se montrent désormais très exigeants. Il est donc obligatoire d'avoir des certifications, tel que le label HDS, permettant aux hébergeurs de stocker des données de santé. Qui plus est, le volume de données numériques ne cessant de croître, cela nécessite toujours plus de place.

"Tout cela est de plus en plus coûteux, mais il est essentiel de rester à jour, on ne peut pas prendre de retard" Denis Planat, directeur général de FreePro

Pour répondre à cette forte demande, le data center lyonnais de FreePro a inauguré, jeudi 28 septembre, sa toute nouvelle extension, doublant ainsi son espace d'hébergement. De plus, le centre a investi ces dernières années dans des équipements nombreux, permettant une plus grande sécurité. Notamment, cette extension possède plusieurs arrivées pour l'électricité et les opérateurs, ainsi que des moteurs thermiques de secours, afin d'assurer un fonctionnement continu, même en cas d'incident. "Tout cela est de plus en plus coûteux mais il est essentiel de rester à jour, on ne peut pas prendre de retard", confie Denis Planat.

Le data center FreePro, qui fait partie du BioParc situé dans le 8e arrondissement de Lyon, est l'un des 12 centres que possède l'entreprise. Avec sa nouvelle extension de 900 m2, le data center en fait aujourd'hui 3 600, et possède 800 baies informatiques. De plus, grâce à ses équipements modernes, l'indice d'efficacité énergétique (PUE) du centre de données est de 1.4, contre une moyenne nationale de 1.7.

Des data centers green

Par ailleurs, les professionnels de l'hébergement doivent aujourd'hui respecter un certain nombre de règles en termes d'environnement. Les data centers étant très énergivores, la réglementation, tout comme les clients, impose une optimisation de la consommation d'énergie.

Le data center FreePro s'est ainsi équipé d'un système dit de free cooling, pour climatiser les espaces d'hébergements qui produisent une forte chaleur. "Ces équipements fonctionnent grâce à l'air extérieur, qui est refroidit par des circuits d'eau fermés", explique Gilles Elziere, responsable du data center FreePro. Également, en plus de ne pas consommer d'eau, "le data center est alimenté à 100% en énergies renouvelables", indique Marion Chaparro, directrice de la communication chez Free Pro.

Baies du data center FreePro ©BriceROBERT

Le data center FreePro, comme tous les autres, doit répondre à de multiples exigences, tant au regard de la loi que de leur clientèle. En raison des enjeux sécuritaires et environnementaux modernes, il est nécessaire pour les centres de données de se mettre constamment à jour, afin de conserver la confiance de leurs clients. Cependant, cela ne doit pas se faire aux dépens de l'écologie. FreePro vise ainsi une émission carbone zéro d'ici 2035.