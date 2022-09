Extension de la ZFE, chômage, stationnement payant, assurance... Tour d'horizon - non-exhaustif - des changements au 1er septembre.

Dès le 1er septembre, plusieurs changements vont modifier le quotidien des français. Depuis ce jeudi les Lyonnais profitent d'une nouvelle remise sur le carburant, s'ils ont un véhicule Crit'Air 5 ils ne peuvent plus rouler dans le périmètre de la ZFE et, bonne nouvelle, ils peuvent désormais résilier un contrat d'assurance emprunteur, à certaines conditions.

Extension de la Zone à faible émission (ZFE) aux particuliers

Annoncée depuis de nombreux mois, l’extension de la Zone à faible émission (ZFE) aux particuliers prend effet ce jeudi 1er septembre dans la Métropole de Lyon. Depuis ce matin, de Lyon, à Caluire-et-Cuire, en passant par les parties de Villeurbanne, Bron et Vénissieux situées à l’intérieur du périphérique les véhicules classés Crit’Air 5 et non classés n’ont plus le droit de circuler et de stationner.

Environ 18 000 véhicules de plus d’une vingtaine d’années, immatriculés avant 2001 pour les diesels et avant 1997 pour les essences, auxquels s’ajoutent les deux roues entrés en circulation avant 2000, soit 886 véhicules.

Pour aller plus loin sur ce sujet : La ZFE étendue aux particuliers ce jeudi dans la Métropole de Lyon, qui est concerné ?

Nouvelle remise sur les carburants

La remise à la pompe sur les carburants doit passer à 30 centimes le litre en septembre-octobre, contre 18 centimes actuellement. Elle baissera ensuite à 10 centimes en novembre-décembre.

Possibilité de résilier une assurance emprunteur

A partir du 1er septembre, la résiliation d'une assurance emprunteur sera ouverte à tous. Pour les contrats souscrits avant le 1er juin, cela n'était auparavant possible que la première année ou à chaque date anniversaire. Pour résilier, il faut toutefois trouver un contrat offrant des garanties au moins équivalentes. L'assurance emprunteur protège le ou les souscripteurs d'un crédit immobilier, ainsi que la banque prêteuse, en garantissant le remboursement dans certains cas comme l'invalidité ou le décès.

Poursuite de la réforme de l’assurance chômage

Dernière pierre de la réforme de l'assurance chômage de 2019, le "bonus-malus", destiné à lutter contre l'abus de contrats courts, s'appliquera en septembre sur les cotisations patronales mais il ne concernera la première année que 18 000 entreprises dont un gros tiers seront pénalisées.

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, le bonus-malus consiste à moduler la contribution d'assurance chômage - 4,05% de la masse salariale - à la hausse (malus) jusqu'à un plafond de 5,05% ou à la baisse (bonus) jusqu'à un plancher de 3%, en fonction "du taux de séparation" des entreprises.

Impôt : évolution de votre taux de prélèvement à la source ?

Il est possible qu’à partir d’aujourd’hui votre taux de prélèvement à la source évolue. Il peut baisser ou augmenter en fonction des revenus que vous avez déclaré au printemps.

Fin du stationnement estival gratuit à Lyon

Gratuit sur 38 000 places de parking de Lyon durant le mois d’août, le stationnement redevient payant partout dans la ville à partir de ce jeudi 1er septembre.

Lire aussi : Fin du stationnement estival gratuit ce jeudi à Lyon et Villeurbanne