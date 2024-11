Un Lyonnais est recordman du plus long fil d'aligot au monde !

Trois frères, dont un Lyonnais, détiennent depuis février dernier le nouveau record du monde du plus long aligot.

Invraisemblable. Trois des frères Gosset sont détenteurs du record du monde du plus long fil d'aligot au monde. Parmi ces trois frères aveyronnais, Vincent, désormais habitant de Lyon. Le 9 février 2024, lui et ses deux frères, Cyprien et Wandrille, parvenaient à hisser un fil d'aligot à 6,30 m de hauteur. Le record a été réalisé dans la salle d’escalade Climb up de Caen, dans le Calvados (Normandie), puis homologué début novembre au Guinness Book des records. Depuis, la fratrie dispose du certificat officiel.

A noter qu'ils étaient déjà détenteurs du précédent record, qui était 10 cm inférieur au nouveau. Mais ce dernier n'avait pas été retenu par le livre mondial des records, faute d'éléments pour le prouver. Une belle revanche donc, mais surtout un improbable record du monde dont le Lyonnais Vincent Gosset peut se targuer ! Il précise par ailleurs qu'un grand machon d’aligot va être organisé en mars 2025 à Lyon.

Victor Gosset est recordman du monde de l’aligot. (Photo remise à Lyon Capitale)

Lire aussi : On a testé la Color Room de Lyon pour peindre en se défoulant