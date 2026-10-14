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C’est un paradoxe : si aujourd’hui les logements ne sortent pas de terre, ce n’est pourtant pas les besoins qui manquent. Pascal Pancrazio, de la Fnaim du Rhône, compte un besoin annuel de 8 000 nouveaux logements. © William Pham

Immobilier : un recul inédit des prix en Haute-Savoie, selon la Fnaim

  • par Paul Terra

    • Prix en léger recul, stations toujours demandées, locations introuvables : la Fnaim dresse le bilan de l'immobilier en Haute-Savoie à l'automne 2026.

    Dans son dernier panorama, présenté le 12 octobre, la Fnaim Savoie Mont-Blanc relève un phénomène presque inédit : un recul des prix de 0,7 % en Haute-Savoie sur les douze derniers mois, entre août 2025 et juillet 2026. La baisse est modérée mais elle intervient alors que la tendance était depuis des années à la hausse. 

    Un marché qui freine

    Le département avait pourtant démarré l'année en hausse. Au 1er janvier 2026, les prix avaient augmenté de 2,2 % sur un an en Haute-Savoie. Selon la Fnaim, les tensions géopolitiques, la hausse des carburants, le niveau élevé des taux d'emprunt et la baisse du pouvoir d'achat ont freiné la reprise des ventes amorcée au second semestre 2025. Sur l'ensemble du territoire, 31 734 logements ont tout de même été vendus en un an dans les Savoie et l'Ain, soit une hausse de 4,5 %. La profession y voit un ajustement après dix ans de hausse. En une décennie, les prix avaient bondi de 29 % en Haute-Savoie. 

    Annecy toujours la ville la plus chère de Haute-Savoie

    Si la tendance est à une légère baisse, les prix plafonnent à un niveau élevé. Dans le bassin annécien, un appartement se négocie en moyenne à 4 783 € le mètre carré, contre 4 915 €/m² en début d’année, et une maison à 533 512 €. L’agglomération dAix-les-Bains suit avec 4 203 €/m² pour un appartement. Le Chablais affiche 4 005 €/m² pour un appartement et 459 532 € pour une maison. La montagne résiste

    Les stations de ski échappent au ralentissement. Le marché de montagne a cumulé 3 000 transactions entre la Savoie et la Haute-Savoie, avec Chamonix, Saint-Gervais, Megève et Avoriaz parmi les stations qui concentrent l'essentiel des ventes côté haut-savoyard. Début 2026, le prix moyen atteignait 9 750 €/m² à Chamonix, en hausse de 6 % sur un an.

    Une pénurie de logements à louer

    La location est le point noir du bilan. La Fnaim l'attribue au blocage de la construction neuve, à la sortie du marché passoires thermiques  et à la mise en vente d'anciens biens locatifs arrivés au terme de leur défiscalisation.

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