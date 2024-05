Volfoni ouvre ses portes, la "Dolce Vita" au coeur de Lyon

Un voyage au coeur de l’Italie, des plats typiques et élaborés, on vous fait vivre l’inauguration du premier restaurant Volfoni à Lyon.

C’est dans un univers immersif, aux couleurs de la trattoria italienne typique des années 50, que nous entrons, et découvrons ce lieu assez impressionnant. Ce n’est qu’une avant-première ce soir, et les gens affluent déjà devant le restaurant pour demander si il est ouvert. À l’intérieur, la structure est restée la même. Il y a quelques mois encore, c’était Pizza Pino, restaurant emblématique lyonnais, de part son emplacement idéal et son ancienneté, plus de trente ans d’existence. Née en 2012 à Boulogne Billancourt, la chaîne de restauration italienne Volfoni s’est développée au fil des années, et ce soir, c’est au tour de la ville de Lyon de devenir l’hôte du vingt-troisième restaurant de la chaîne.

“On a voulu un lieu chargé d’Italie, en totale immersion dans l’Italie des années 50”, Vincent Berthet, manager de la chaîne Volfoni Tweet

Du blanc, du rouge, couleurs traditionnelles de la trattoria italienne, le restaurant plonge le visiteur dans l'Italie des années 50. Deux grandes arches s’imposent dans ce décors presque rocambolesque, les verres colorés des innombrables bouteilles tapissent les murs, et laissent deviner le coin restaurant/bar au fond. L'étage de l'établissement garde la même fibre décorative, avec une vue imprenable sur la place Bellecour et une luminosité très agréable, même en début de soirée ! “On a voulu un lieu chargé d’Italie, en totale immersion dans l’Italie des années 50”, nous explique Vincent Berthet, manager de la chaîne. Au programme, arranchinis, raviolis frits à la truffe et mortadelle.

Un lieu de vie pour tous les lyonnais

“On a voulu créer un vrai lieu de vie. On a mis l’accent sur les apéritifs, les afterworks, les Happy Hours, le pus important pour nous c’est de proposer un service de qualité à n’importe quel lyonnais, qui veut profiter d’un moment entre amis, en famille, autour d’une planche ou d’un cocktail !”, ce poursuit Vincent Berthet, qui veut parler au nom de toute son équipe.

Pour la carte, la chaîne insiste sur le fait qu’elle se veut être respectueuse de la saisonnalité, proposant des produits en fonction des saisons, par l’intermédiaire de fournisseurs qui travaillent en direct avec des producteurs italiens. Louana Belmondo, originaire de Rome, travaille dans l’équipe Volfoni depuis deux ans maintenant, et accompagne la chaîne dans l’élaboration des recettes. “J’ai retrouvé de la qualité chez Volfoni, ça me tenait vraiment à coeur. Je n’aurais jamais pu travailler avec un restaurant dans lequel je ne reconnais pas l’Italie que je connais, la vraie Italie”. À Lyon, de nombreux restaurants italiens ont ouvert leurs portes ces dernières années, “ce qui me dérange c’est que quand tu vas dans un restaurant italien, soit tu payes cher, soit c’est pas très bon”, déplore-t-elle. Quatre fois dans l’année, une carte est mise à l’honneur, en fonction des temps forts (Noël, février, juin et septembre), “mon rôle est de les accompagner avec des plats et des desserts signatures quatre fois dans l’année”.

“L’Italie, c’est une cuisine populaire qui touche tout le monde. On veut inviter tous les lyonnais à déguster des plats typiques et surtout à des prix abordables”. Ludovic Benouaden, directeur de Volfoni Lyon Tweet

Vofloni, c’est quatre cent mètres carrés dont deux-cent soixante-sept réservés à la partie restauration, cent quatre-vingt trois couverts intérieurs, et une terrasse pouvant en accueillir quarante de plus. Le restaurant est ouvert sept jours sur sept, jusqu’à minuit du dimanche au jeudi, et jusqu’à une heure du matin les vendredis et samedis. Côté prix, selon les heures de la journée, les tarifs avoisinent les vint-cinq euros, et vous pouvez siroter l’un des dix cocktails proposés, pour seulement cinq euros en Happy Hours, tous les jours de 18h00 à 20h00 !