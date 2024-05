Lyon : les lignes de tramway T1 et T4 perturbées jusqu’au 30 août

Dans le cadre des travaux de création des lignes de tramway T9 et T10, et le prolongement du tramway T6, les lignes T1 et T4 ainsi que lignes C16, C17 et 37 seront perturbés jusqu’à la fin de l’été.

Les usagers devront être prudents. Dans le cadre des travaux de créations des lignes de tramway T9 et T10, ainsi que ceux du prolongement de la ligne de tramway T6, les lignes T1 et T4 verront leur itinéraire modifié. Les lignes de bus C16, C17 et 37, quant à elles, effectueront leur terminus à Charpennes.

Lire aussi : Lyon : la ligne de tramway T1 sera perturbée du 29 avril au 2 juin

La ligne T1 perturbée

Déjà annoncé en avril, les stations ENS Lyon et Debourg de la ligne T1 ne seront pas desservies jusqu’au 2 juin. Et, dès le 3 juin et jusqu’au 30 août inclus, la ligne ne circulera qu’entre Gare-Part-Dieu Vivier Merle et Halle Tony Garnier. Des bus relais seront mis en place pour les usagers toutes les 9 à 15 minutes entre les stations Gare-Part-Dieu Vivier Merle et IUT Feyssine.

Horaires de la ligne T1 :

Premier départ de Gare Part Dieu Vivier Merle direction Halle Tony Garnier à 5h18.

Premier départ de Halle Tony Garnier direction Gare Part Dieu Vivier Merle à 4h43

Dernier départ de Gare Part Dieu Vivier Merle direction Halle Tony Garnier à 0h44

Dernier départ de Halle Tony Garnier direction Gare Part Dieu Vivier Merle à 0h09.

Horaires des bus relais :

Premier départ de Gare Part-Dieu Vivier-Merle vers IUT Feyssine à 5h12.

Premier départ IUT Feyssine vers Gare Part-Dieu Vivier-Merle à 4h51.

Dernier départ de Gare Part-Dieu Vivier-Merle vers IUT Feyssine à 0h37.

Dernier départ de Halle Tony Garnier vers Gare Part-Dieu Vivier-Merle à 0h20.

Lire aussi : Les écologistes misent tout sur le tramway à Lyon

Plusieurs perturbations sur la ligne T4

La ligne de tramway T4, quant à elle, verra son trajet perturbé du 3 au 18 juin inclus, puis du 24 au 30 août inclus. Elle circulera uniquement entre les stations Thiers-Lafayette et Hôpital Feyzin Vénissieux. Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais, indique que les utilisateurs pourront emprunter les bus relais mis en place pour la ligne T1 depuis la station Gare Part-Dieu Vivier Merle pour poursuivre leur trajet.

Entre ces deux perturbations, c’est-à-dire du 19 juin au 23 août inclus, la ligne circulera uniquement entre les stations Thiers-Lafayette et La Borelle. Pour effectuer le trajet entre La Borelle et Hôpital Feyzin Vénissieux, des bus relais seront également mis en place toutes les 10 à 15 minutes.

Horaires des bus relais :

Premier départ de Hôpital Feyzin Vénissieux vers La Borelle à 4h29.

Premier départ La Borelle vers Hôpital Feyzin Vénissieux à 4h54.

Dernier départ de hôpital Feyzin Vénissieux vers La Borelle à 0h32.

Dernier départ de La Borelle vers Hôpital Feyzin Vénissieux à 0h59.

Lire aussi : Métropole de Lyon : les concertations pour les projets de tram T9 et T10 débutent lundi, tout ce qu'il faut savoir