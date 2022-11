Jean-Marie Chanon est avocat et ancien bâtonnier du barreau de Lyon. Pour "6 minutes chrono", il revient sur le débat sur le port du voile par les avocats qui plaident devant la Cour.

En écho au débat national dont s'est saisi le Conseil national des barreaux, le Conseil de l'Ordre des avocats de Lyon vient d'organiser un débat, sur le port de signes d'appartenance et la robe d'avocat.

Pour Me Jean-Marie Chanon, ancien bâtonnier du barreau de Lyon (4 000 avocats), c'ets une question "qui n'embarrasse pas les avocats mais qui est posée aux avocats et que les avocats se posent".

"C'est notre profession qui est remise en cause."

"Pour lui, la robe d'avocat et le port du voile sont totalement inconciliables". Il y a deux alternatives, explique-t-il : "où on considère que la liberté de religion est un droit absolu qui doit être respecté et appliqué en tout lieu et en toutes circonstances et il faut ouvrir et, dès lors, il faut accepter la kipa, le turban où, deuxième alternative, la réponse doit être définie en fonction de la définition que nous donnons de nos devoirs vis--vis de nos clients".