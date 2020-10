Violences urbaines à Rillieux, près de Lyon : la police nationale lance un appel à témoins

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Suite aux violences de ce samedi 3 octobre à Rillieux-la-Pape, près de Lyon, la police nationale lance un appel à témoins pour comprendre le déroulé des événements.

La police nationale lance un appel à témoin concernant les violences urbaines survenues dans la soirée du samedi 3 octobre à Rillieux-la-Pape (lire ici). Les personnes qui auraient des informations sur ce qu'il s'est passé ce soir-là dans le secteur de l'avenue du Mont-Blanc, l'avenue de l'Europe et l'avenue Leclerc sont invitées à contacter la Sûreté départementale du Rhône au 04 37 26 26 05 ou au 04 37 26 26 09 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h). Il est également possible de faire part de son témoignage par mail à l'adresse suivante : ddsp69-violencesurbaines-rillieux@interieur.gouv.fr.

La police nationale assure que l'anonymat des témoins sera garanti.

