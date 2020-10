Près de Lyon : à Rillieux, Darmanin promet des "renforcements d'effectif" de policiers

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était à Rillieux-la-Pape lundi soir. Il a annoncé "des moyens supplémentaires pour l'agglomération lyonnaise". "Des renforcements d'effectif", a-t-il ajouté "et pas seulement à Lyon".

Une dizaine de voitures incendiées dont l’une contre la façade d’une église, des arrêts de bus détruits, des jets de projectiles sur les pompiers, la commune de Rillieux-la-Pape a connu une flambée de violences dans la soirée de samedi (lire ici).

Présent lundi soir à Rillieux-la-Pape, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé que des "moyens supplémentaires" seront donnés à l'agglomération lyonnaise. "Il y aura des renforcements d'effectif (de policiers). Ce n'est pas qu'une question de moyens. Nous allons améliorer les processus, notamment le processus judiciaire, pour simplifier l'activité des forces de police".



Des renforts aussi à Lyon

Le Ministre de l'Intérieur a également ajouté qu'il allait recevoir le maire de Lyon, Grégory Doucet, dans dix jours. Ce dernier réclame aussi le renfort de policiers à Lyon. Doucet souhaite 200 policiers supplémentaires à Lyon (lire ici). "Il y aura des renforcements d'effectifs y compris dans les communes de l'agglomération lyonnaise qui ne sont pas Lyon", a souligné Gérald Darmanin.

Alexandre Vincendet, le maire LR de la ville, avait qualifié les actes de la soirée de samedi "d’intolérables, inqualifiables et révoltants, d’autant plus qu’ils sont gratuits". Il a décrit les auteurs des violences comme "un commando criminel d’une dizaine de personnes vêtues de noir et cagoulées".

