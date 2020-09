Violences à Lyon : entretien avec Nicolas Jacquet, procureur de la République

Rodéos urbains, tirs de mortiers, nuisances sonores, violences... Face à la recrudescence des actes troublant l’ordre public et exaspérant une partie des Lyonnais – qui ont lancé une action collective contre le préfet du Rhône et la Ville de Lyon –, le procureur de la République de Lyon, Nicolas Jacquet, livre pour Lyon Capitale les mesures prises par le pouvoir judiciaire afin de lutter contre l’insécurité et les incivilités.

Nicolas Jacquet : Cette audience de rentrée a été l’occasion pour moi de présenter un bilan de l’action de mon parquet et notamment de sa mobilisation dans la lutte contre toutes les formes de violences de voie publique. Ma politique pénale est claire et déterminée dans ce domaine, elle consiste tout d’abord à apporter une réponse instantanée et ferme, le plus souvent par le biais d’une comparution immédiate, pour les faits les plus graves. Je pense en particulier aux violences gratuites de fin de soirée sur fond d’alcool, aux vols commis avec violences, aux comportements violents vis-à-vis des services de police ou encore aux rodéos qui mettent directement en danger la sécurité des riverains. S’agissant des incivilités, le parquet est étroitement associé à toutes les actions actuellement conduites pour apporter des réponses globales et efficaces à ces comportements qui empoisonnent la vie des Lyonnais et pèsent lourdement sur notre pacte républicain.