Villeurbanne : une partie du cours Emile Zola fermée lundi soir

La Ville de Villeurbanne annonce la fin des travaux ce lundi 7 novembre sur la troisième tranche du cours Emile Zola.

Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2022, la Métropole de Lyon réalisera le revêtement définitif de la chaussée. Ces travaux entraîneront la fermeture du cours Emile-Zola, entre le périphérique et la rue Pierre-Baratin, entre 20h et 6h du matin. En cas d’intempéries, la date des travaux peut être décalée.

Ces opérations vont avoir des incidences pour les habitants du quartier, avec de possibles nuisances sonores. Les déplacements pourraient également être contraints, même si les accès piétons seront maintenus. Une déviation sera mise en place et le parcours de la ligne de bus C17 sera modifié. Les informations à ce sujet sont détaillées sur le site du réseau TCL.

De grandes transformations au quartier Grandclément

Le réaménagement de la 3e tranche du cours Emile-Zola, entre la rue Pierre-Baratin et le périphérique, réalisé par la Métropole de Lyon en partenariat avec la Ville de Villeurbanne, s’achève donc lundi. A partir de mi-décembre, les habitants et usagers pourront profiter de voies végétalisées et d'aménagements cyclables sécurisés "avec des trottoirs plus larges et confortables", selon la municipalité villeurbannaise.

La ville voisine de Lyon connaîtra par ailleurs plusieurs transformations dans le quartier Grandclément, emblématique. La fin de ces travaux, notamment des infrastructures de transports, est cette fois-ci prévue pour 2030.