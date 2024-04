La Métropole de Lyon et la ville de Villeurbanne organisent ce mercredi 10 avril une journée de sensibilisation sur les violences intrafamiliales.

Ce mercredi 10 avril de 10 heures à 17 heures, la Métropole de Lyon et la ville de Villeurbanne organisent une journée de sensibilisation sur les violences intrafamiliales. Alors que selon les chiffres de la police et de la gendarmerie "51 % des coups et blessures volontaires constatés en 2021 relevaient des violences intrafamiliales", les collectivités souhaitent informer et créer un espace d’échange sur ces questions.

En 2023, la préfecture du Rhône avait enregistré une hausse de 6,5 % concernant les violences intrafamiliales et une hausse de 20 % pour les violences sexistes et sexuelles.

Lire aussi : Baisse des vols, hausse des violences sexuelles : la préfecture dévoile les chiffres de la délinquance à Lyon

Des associations et un espace dédié aux enfants

Cette journée se déroulera sur l’avenue Henri-Barbusse à Villeurbanne et sera animée par plusieurs associations comme Viffil-SOS-Femmes, le Planning Familial, le Centre communal d’action sociale (ACOLEA) la Maison de justice et du droit de Villeurbanne ainsi que l’intervenante sociale du commissariat de Villeurbanne. Plusieurs saynètes de théâtre seront ainsi jouées sur l’avenue afin d’interpeller petits et grands. Les collectivités rappellent que les violences intrafamiliales concernent les "coups, menaces, contrôle de l’argent, confiscation des papiers d’identité, agressions sexuelles et viols, chantage et l’isolement."

Un Hello Bus sera également stationné sur l’avenue pour accueillir toute la journée des personnages souhaitant échanger avec des professionnels de la famille et de l’enfance. Un espace dédié aux enfants sera également mis en place. Il sera animé par les bibliothécaires de Villeurbanne qui pourront aborder plusieurs "situations délicates plus sereinement." Les collectivités rappellent qu’en 2019, "400 000 enfants vivaient dans un environnement de violences conjugales."

Lire aussi : Violences sexuelles et sexistes : "Les instances du foot sont complètement à l'ouest", s'alarme Jean-Christophe Vincent