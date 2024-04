Une série de chantiers nocturnes sera menée dès ce lundi et toute la semaine sur une partie du réseau routier de la Métropole.

Plusieurs grands axes routiers de l'agglomération lyonnaise seront en travaux de nuit du 8 au 11 avril. Sont notamment concernés les autoroutes A7, à 47 et A89, ainsi qu'une partie du boulevard périphérique. La Direction interdépartementale des routes centre-Est (DIRCE) annonce ainsi quelques fermetures.

Des chantiers tout autour de Lyon

Des travaux seront réalisés sur les glissières de sécurité et le terre-plein central de l'A7 dans le cadre du chantier de la voie de covoiturage. Ces aménagements impliquent ainsi la fermeture de l'autoroute vers Paris entre Ternay et Saint-Fons de mardi à mercredi. Également, la bretelle d'accès à l'A47 sera fermée pour une nuit dès 20 heures ce lundi. De même pour la bretelle d'accès à l'échangeur de Condrieu de mercredi à jeudi.

De son coté, l’autoroute A47 sera fermée dans le sens Lyon-Saint-Etienne entre Givors-Montrond et Saint-Martin-la-Plaine. Des travaux doivent être menés pour rénover la chaussée. Circuler sur le tronçon ne sera donc pas possible les nuits de mardi, mercredi et jeudi. Des travaux de maintenance sont aussi prévus sur l'A89 dans les tunnels de Bussière et de Chalosset, au niveau de Tarare. L'intervention nocturne se fera elle aussi dès ce soir et jusqu'à mardi.

Enfin, le boulevard périphérique sera fermé en direction de Paris entre les portes des Essarts et de Croix-Luizet. Des travaux d'entretien de la chaussée seront réalisés les nuits de lundi, mardi, mercredi et jeudi.

