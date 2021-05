La ville de Villeurbanne est lauréate d'un appel à projet pour la création d’un tiers-lieu pour l’accès à l’alimentation des personnes sans-abri hébergées à l’hôtel. L'ouverture de ce lieu devrait avoir lieu à l'automne 2021.

Les personnes sans-abris de Villeurbanne, logées à l'hôtel ou dans des lieux de vie informels, pourront bénéficier d'un nouveau lieu pour cuisiner et récupérer des repas. La création de ce lieu sera possible car la Ville est lauréate d'un appel à projet de la Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Situé sur le parking de la salle Raphaël-de-Barros, le site ouvrira à l'automne 2021.

Concrètement, les bénéficiaires auront accès à deux espaces :