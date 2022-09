5 élèves de l'école Gilbert Dru à Lyon dorment dans la rue

L'indignation règne en ce début septembre à l'école Gilbert Dru, à la Guillotière. Selon SOLIDRU et les associations de parents d'élèves, 5 enfants scolarisés dans l'établissement dorment dans la rue.

Au lendemain de la rentrée des classes, le collectif solidaire SOLIDRU et les associations de parents d'élèves de l'école Gilbert Dru à la Guillotière sont vent debout. Dans un communiqué, ils expliquent que 5 nouveaux élèves de l'établissement dorment dans la rue.

"Demandeurs d'asile, selon les dispositions de la convention de Genève, enfants et parents ont droit à un hébergement par l'Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII)", affirme le FCPE G.DRU Guillotière, Parents Dans La Dru et SOLIDRU.

Les trois entités indiquent que les pouvoirs publics sont alertés de la situation, à savoir la préfecture, la maison de la veille sociale (115), la Mairie et l'OFII. Ils souhaitent qu'une solution d'hébergement soit trouvée avec une réponse concrète des institutions. Dans le cas contraire, "dès la semaine prochaine, avec le soutien des deux associations de parents d’élèves de l’école, nous comptons bien nous faire entendre", conclut le collectif.