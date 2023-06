L’ouverture des "donneries" de la Métropole de Lyon étendue

Installées dans les déchèteries de la Métropole de Lyon pour collecter des dons, les "donneries" vont voir leurs horaires d’ouvertures étendus.

Au nombre de 14 et accessibles depuis 2019 dans les déchèteries de la Métropole de Lyon, les "donneries" vont voir leurs horaires de collecte être élargis. Accessible jusqu’à présents uniquement le matin du lundi au samedi, six des 14 "donneries", situées à Villeurbanne – Kruger, Vaulx-en-Velin, Décines-Charpieu, Mions – Corbas, Saint-Priest et Vénissieux ouvriront désormais l’après-midi de 13h30 à 15h30.

Lors de cette expérimentation, qui sera conduite du 1er juillet au 31 octobre 2023, les "donneries" de Caluire-et-Cuire et Rillieux-la-Pape seront également ouvertes jusque’à 16h30. Quand aux six dernières, situées à Champagne-au-Mont-d’Or, Francheville - Sainte-Foy-lès-Lyon, Grigny, Lyon - Vaise, Pierre-Bénite et Saint-Genis-les-Ollières, elles verront leurs horaires échangés.

Pour mémoire, ces lieux de collecte, qui seront au nombre de quinze à partir de l’automne avec l’ouverture d’une nouvelle antenne à la déchèterie de Genas, servent à récupérer des objets donnés.